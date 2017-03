Từ báo cáo của UNODC: Giật mình với Đông Nam Á

Đông Nam Á cũng là mục tiêu mà gần đây IS nhằm vào. Theo UNODC quốc gia có thanh niên gia nhập IS nhiều nhất là Indonesia có 500 người, Malaysia có 300 người. còn lại những quốc gia khác trong đó có cả Philippines chưa có con số chính xác của cơ quan an ninh thống kê.Tuy nhiên khu vực Đông Nam Á có trên ngàn người đã gia nhập IS.

Tính bình quân chín tháng qua, kể từ khi IS ra đời, mỗi tháng Đông Nam Á đã có trên 100 người gia nhập tổ chức khủng bố quốc tế này. Ngay cả đất nước giàu có và chuẩn mực như Singapore hồi tháng năm qua cũng đã phát hiện hai sinh viên đang có kế hoạch gia nhập IS khi bị bắt tại sân bay. Trước đó cả hai đã nhiều lần liên hệ với IS qua các mạng xã hội.

Các chiến binh IS đến từ Indonesia (Ảnh: Al-Hayat)

Ông Jeremy Douglas, người đại diện UNODC tại Đông Nam Á cho biết, báo cáo của LHQ về quân số IS tăng đến 25.000 người, trong đó khu vực Đông Nam Á…góp trên 1000 người, một con số gia tăng mạnh nhất và đáng báo động bậc nhất.

Không chỉ gia nhập IS, nhiều thanh niên Đông Nam Á khác còn đang có trào lưu gia nhập Mặt trận Nursa, một chi nhánh khác của Tổ chức khủng bố khét tiếng Al- Qaeda tại Syria và Iraq.

Cũng theo ông Douglas thì trong chín tháng qua, những gia người gia nhập IS đến từ châu Âu và châu Á tăng gấp 10 lần. Việc quân số của IS tăng chóng mặt khiến cho nguồn lực tài chính của họ thêm dồi dào từ đó có thêm trang thiết bị chiến tranh hiện đại.

Công việc trước tiên để ngăn chặn làn sóng thanh niên Đông Nam Á bỏ đi theo IS là các bậc phụ huynh nên lưu tâm đến con cái nhiều hơn, giáo dục và giác ngộ họ một cách tốt nhất trước khi điều đáng tiếc xảy ra.