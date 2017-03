Tù nhân X và những bí mật tình báo Israel

Vụ việc của Ben Zygier đang là tâm điểm tranh luận của truyền thông quốc tế.



Hãng tin ABC News cho biết, Ben Zygier bị Israel tình nghi cung cấp cho cơ quan an ninh Australia các hoạt động của Mossad. Tuần trước, ABC đã xác định Zygier là người mà phía Israel gọi là Tù nhân X, nhân vật mà Israel chưa bao giờ công nhận có tồn tại.

Truyền hình Australia đưa tin Zygier là người ở Melbourne, con dòng cháu giống trong một gia đình Do Thái xuất chúng di cư tới Israel.

Zygier được tin là đã treo cổ tự vẫn ở tuổi 34 ở nhà tù vào tháng 12/2010.

Bản tin trên chương trình Foreign Correspondent của ABC là chủ đề tranh luận nóng bóng của truyền thông ở Israel sau khi Nhà nước Do Thái ban hành một lệnh cấm công bố chi tiết của câu chuyện. Các hạn chế này sau đó bị dỡ bỏ và một số thành viên Quốc hội Israel đã kêu gọi chấm dứt sự kiểm duyệt báo chí trong nước.

Theo bản tin mới nhất của Foreign Correspondent, Zygier đã gặp các điệp viên của Tổ chức Tình báo An ninh Australia (Asio) và kể cho họ nghe về các chiến dịch bí mật mà ông ta tham gia. Chương trình này cho hay, một trong các chiến dịch này là sứ mệnh tối mật ở Italia, nơi ông Zygier xin thị thực làm việc.

Theo Foreign Correspondent, Zygier đã thay tên đổi họ một vài lần và có một số hộ chiếu để sử dụng cho công việc của Mossad ở châu Âu và Trung Đông. Chương trình này đưa tin, Zygier đã thành lập một công ty truyền thông ở châu Âu cho Mossad, chuyên về xuất khẩu linh kiện điện tử sang các nước Ảrập và Iran.

Chương trình ABC đưa tin, Mossad phát hiện rằng Zygier đã tiếp xúc với các điệp viên Asio trong một lần ở Australia. Ông này được tin là đã bị bắt năm 2010 và bị giam giữ bí mật tại nhà tù Ayalon canh giữ cẩn mật của Israel.

Vụ việc của Zygier được đưa ra ánh sáng khi một trang web Israel đăng tải câu chuyện này cùng năm, tuy nhiên, các bài báo đã bị gỡ bỏ khi lệnh cấm nói trên được ban hành.



Hôm 17/2, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã lên tiếng bảo vệ sự cần thiết phải giữ kín một số thông tin. "Chúng ta không giống như tất cả các nước khác. Chúng ta bị đe dọa hơn, bị thách thức hơn, và vì vậy chúng ta phải đảm bảo hoạt động của các lực lượng an ninh của chúng ta. Cho phép các lực lượng an ninh làm việc yên lặng để chúng ta có thể tiếp tục sống an toàn và yên tâm".

Theo Thanh Hảo (VNN / BBC, Telegraph)