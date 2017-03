Tương lai nào cho Berlusconi?

Silvio Berlusconi nhiều khả năng sẽ vẫn là một nhân vật ảnh hưởng trên chính trường Italia.

Nhiều giờ sau khi rời Dinh Tổng thống trước những tiếng hò hét và la ó của những người phản đối, tỷ phú Berlusconi - một cựu Thủ tướng nhưng vẫn là một nghị sĩ trong Quốc hội - tuyên bố sẽ tiếp tục ở trung tâm của sân khấu.



"Đối với những ai ăn mừng về những gì họ gọi là sự ra đi của tôi khỏi chính trường, tôi muốn nói rất rõ ràng rằng tôi sẽ tăng gấp đôi sự tận tụy của mình ở Quốc hội để đổi mới các thể chế của Italia. Tôi không trông mong bất cứ sự biết ơn nào, nhưng tôi sẽ không lùi bước", Berlusconi khẳng định trong một thông điệp video được công bố hôm 13/11.



Mặc dù phải từ bỏ quyền lực, Berlusconi, một doanh nhân 75 tuổi, vẫn là một nhân vật có ảnh hưởng trong đời sống Italia, với một đế chế kinh doanh mở rộng từ truyền thông cho tới quảng cáo, bảo hiểm, thực phẩm và xây dựng.



Trong khi khủng hoảng nợ của khu vực đồng Euro tước đi đa số của Berlusconi tại Quốc hội, nhiều khả năng chính trị gia này sẽ tập trung vào việc phục hồi đảng của ông sau khi từ chức - và sử dụng chính phủ mới một cách hiệu quả.



Và một loạt các cáo trạng tham nhũng kéo dài - trong đó ông bị buộc tội mua dâm gái bán hoa vị thành niên, hối lộ, gian lận và biển thủ - có nghĩa là ông sẽ không bao giờ "thoát" được báo chí.



Berlusconi - người có thể phải ngồi tù nếu bị kết tội - luôn khẳng định ông không làm bất cứ điều gì sai trái.



"Không hợp pháp"



"Berlusconi đơn giản là sẽ không bị mờ đi", Gianfranco Pasquino, một giáo sư khoa học chính trị tại trung tâm Bologna thuộc Đại học Johns Hopkins, nhận xét.



"Ông ấy đã bảo với chúng ta rằng ông ấy sẽ chiến đấu để ngăn không cho đất nước này trượt vào thứ mà ông ấy thấy nó trượt vào, và ông ấy sẽ giám sát chặt chẽ những gì mà chính phủ tiếp theo làm để phản ứng với khủng hoảng".



"Tất nhiên, ông ấy vẫn là một nghị sĩ và ông sẽ cố gắng ngăn chính phủ thông qua các luật bầu cử mới - điều này rất quan trọng để đảng của ông duy trì vị thế".



"Và chúng ta nhiều khả năng sẽ thấy ông ấy lập luận rằng các nhà kỹ trị được chỉ định không có tính hợp pháp và ông ấy sẽ nỗ lực đạt được từ quốc hội một tín hiệu rằng họ sẽ không ra tranh cử hoặc không sử dụng thời gian tại vị của mình để chuẩn bị cho một cuộc tranh cử như vậy".



"Tình dục vị thành niên"



Một khó khăn xuất phát từ việc Berlusconi từ chức là vị cựu Thủ tướng không thể viện dẫn công việc của chính phủ như một lý do để vắng mặt tại các phiên tòa mà ông đang phải đương đầu.



Các công tố viên cáo buộc Berlusconi trả tiền cho vũ nữ người Morocco, Karima El Mahroug, 17 tuổi vào thời điểm đó, để mua tình dục và sau đó còn gọi điện thoại cho cảnh sát để yêu cầu thả cô ra sau khi họ bắt cô vì tội ăn trộm.



Tội quan hệ tình dục với người vị thành niên có thể dẫn tới mức án tù tối đa là 3 năm, trong khi cáo buộc lạm dụng quyền lực có hình phạt là tối đa 12 năm tù.



Trong một vụ khác, Berlusconi và các quan chức khác ở tập đoàn truyền thông Mediaset của ông bị cáo buộc thổi phồng giá các bản quyền truyền hình qua các công ty do Berlusconi kiểm soát, trong một nỗ lực nhằm tạo ra các quỹ đen trái phép.



Trong một vụ khác, Berlusconi bị cáo buộc trả cho luật sư người Anh David Mills - chồng của nghị sĩ Công đảng Anh Tessa Jowell - 600.000 USD tiền hối lộ vào năm 1997 để ông này cung khai theo hướng có lợi cho trùm truyền thông Italia và giữ kín các chi tiết trách nhiệm của các hợp đồng kinh doanh.



Giáo sư Pasquino coi các phiên tòa là một trò giải trí mà rút cục sẽ không thể kết thúc với cảnh Berlusconi nhục nhã ngồi sau song sắt nhà tù.



"Người Italia không phải kiểu người thích trả thù. Berlusconi là một ông già đã 75 tuổi, sẽ không có chuyện ông ấy đi tù. Những vụ án đó sẽ tiếp tục, có thể rất chậm, và ông ấy sẽ bị chứng minh có tội ở một vài khía cạnh nhất định, nhưng nhiều khả năng chúng ta sẽ thấy quy chế giới hạn được vận dụng".



"Lao dốc"



Tiến sĩ David Hine thuộc Khoa Chính trị và Quan hệ quốc tế của Đại học Oxford cũng cho rằng Berlusconi sẽ không phải ngồi tù. Tuy nhiên, theo ông, cựu Thủ tướng Italia sẽ rất khó tiếp tục là một nhân vật có ảnh hưởng trên chính trường nước này.



"Chắc chắn ông ấy sẽ tiếp tục nắm giữ quyền lực trực tiếp với đảng của mình ở một mức độ nào đó, nhưng sự tín nhiệm của cử tri đối với ông đã hết", David Hine bình luận thêm.



Trong khi đó, có rất nhiều đồn đoán về các đường hướng tương lai khác mà Berlusconi có thể sẽ theo đuổi.



Công ty cổ phần khổng lồ Fininvest của ông sở hữu AC Milan và trong một cuộc phỏng vấn trước khi từ nhiệm, Berlusconi ngụ ý ông có thể trở thành Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá này một lần nữa - ba năm sau khi bị buộc phải từ bỏ vị trí này do xung đột lợi ích sau khi ông chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2008.

Theo Thanh Hảo (VNN / BBC)