Tỷ lệ người dân Mỹ phản đối giới nghị sỹ tăng mạnh

Theo kết quả khảo sát do Washington Post và ABC News phối hợp thực hiện, tỷ lệ phản đối các nghị sỹ của đảng Cộng hòa trong việc xử lý vấn đề đóng cửa chính phủ đã tăng từ 63% vào cuối tháng Chín vừa qua lên mức 70%.



Việc phe Cộng hòa giải quyết vấn đề tài khóa liên quan đến việc nâng trần nợ công vào hạn chót ngày 17/10 tới cũng được đánh giá là tồi tệ nhất từ trước tới nay, trong đó chỉ có 24% người được hỏi ủng hộ, giảm 2% so với thăm dò tương tự được thực hiện vào ngày 29/9 vừa qua.



Đảng Dân chủ cũng không nhận được nhiều sự ủng hộ của công chúng. Chỉ có 35% số người được hỏi ủng hộ các nghị sỹ Dân chủ trong việc đàm phán giải quyết bế tắc về đóng cửa chính phủ và nâng trần nợ công và có tới 61% phản đối so với tỷ lệ tương ứng trong tháng Chín là 34% và 56%.



Trong khi đó, phần lớn những người được hỏi không ủng hộ cách Tổng thống Barack Obama giải quyết vấn đề tài khóa với tỷ lệ 51% phản đối và 45% ủng hộ so với tỷ lệ vào tháng Chín là 50/41.



Cũng theo thăm dò này, nội bộ Đảng Cộng hòa bị chia rẽ hơn về các chiến thuật được cho là hiệu quả nhất trong việc chống lại chương trình nghị sự của ông chủ Nhà Trắng.



Chỉ có 59% các đảng viên Công hòa tự nhận là bảo thủ ủng hộ cách thức mà đảng Cộng hòa đang thực hiện trong khi 39% phản đối.



Trong khi đó, 49% đảng viên Cộng hòa tự nhận là bảo thủ ôn hòa phản đối và chỉ có 44% ủng hộ cách thức đảng Cộng hòa xử lý vấn đề bế tắc hiện tại.



Một số nghị sỹ Cộng hòa bảo thủ ôn hòa đang chỉ trích các đồng nghiệp “đảng Trà,” bộ phận cực hữu nhất của đảng Cộng hòa, về việc đóng cửa chính phủ gắn với việc thực thi Đạo luật cải cách y tế, thường gọi là Obamacare./.

