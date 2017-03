Tỷ phú hầu tòa

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), Hoàng Quang Dụ bỏ học từ năm 16 tuổi để cùng anh trai đến Bắc Kinh lập nghiệp. Hành trang khi đó của nhà kinh doanh tương lai là vài chiếc radio, pin và một số thiết bị điện mang theo từ quê nhà.

Hoàng khởi nghiệp bằng một gian bán hàng giá rẻ, sản xuất tại Hồng Kông (Trung Quốc) ngoài chợ. Việc làm ăn phát đạt đã giúp họ Hoàng sở hữu hơn 1.200 cửa hàng trên khắp đất nước. Hoàng bị bắt vào tháng 11-2008, một tháng sau khi tạp chí Mỹ Forbes xếp Hoàng đứng thứ hai trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc. Giá trị tài sản của nhà kinh doanh này lúc bị bắt khoảng 2,7 tỷ đến 6,3 tỷ USD. Hoàng đã từ chức Giám đốc và Chủ tịch Gome vào tháng 1-2009 nhưng vẫn là cổ đông lớn nhất của tập đoàn này.

Hoàng Quang Dụ khi chưa bị bắt giam

Hoàng Quang Dụ nổi tiếng là người không thích phô trương, một người khá trẻ trong thế giới các chủ doanh nghiệp tự thân dựng nghiệp tại Trung Quốc. Hoàng không chỉ làm ăn trong lĩnh vực bất động sản, bán lẻ mà cả đầu tư tài chính. Ngoài Tập đoàn Gome, Hoàng Quang Dụ còn có cổ phần trong hàng loạt các công ty bất động sản ở Đại lục. "Không có giới hạn nào cho doanh nhân hết", tỷ phú này tuyên bố. "Lúc đó tôi chẳng nghĩ gì nhiều. Tôi chỉ cảm thấy rằng nếu mình không đạt được thành công thì không thể nhìn mặt gia đình và tổ tiên", Hoàng kể về thời mới lập nghiệp. Tỷ phú trẻ tuổi này từng được xem như huyền thoại, điển hình của sự vượt khó vươn lên làm giàu.

Phiên tòa diễn ra trong 3 ngày (từ 22 đến 24-4), nhưng bản án mà Hoàng Quang Dụ sẽ phải đối mặt còn phải qua quá trình kháng án. Hoàng bị xét xử với các tội danh: Kinh doanh phi pháp, giao dịch nội gián, hối lộ; đồng thời bị buộc tội hối lộ một số quan chức chính quyền với số tiền hơn 667.000 USD.

Theo tài liệu của Viện Kiểm sát nhân dân Bắc Kinh, Hoàng đã kinh doanh ngoại hối bất hợp pháp từ năm 2007 và giao dịch nội gián một số loại cổ phiếu được niêm yết trên thị trường chứng khoán Thâm Quyến. Hoàng bị tố cáo lũng đoạn giao dịch của hai công ty niêm yết ở thị trường chứng khoán Trung Quốc là Sanlian Commercial Co. và Beijing Centergate Technologies Co.. Với biệt danh "máy chém giá" bởi các cửa hàng của Tập đoàn Gome do Hoàng gây dựng luôn đưa ra mức giá rẻ hơn so với thị trường. Họ Hoàng - "Vua bán lẻ Trung Quốc" - nguyên Chủ tịch Tập đoàn Điện tử gia dụng Gome đang đối mặt với bản án lên tới 15 năm tù.

Dư luận coi đây là phiên tòa đình đám nhất từ trước tới nay vì liên quan tới không ít quan chức, đáng chú ý nhất là Trịnh Thiếu Đông, nguyên Trợ lý Bộ trưởng Công an và Hứa Tông Hoành, nguyên Thị trưởng kiêm Phó Bí thư Thành ủy Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông và một số quan chức khác đã bị mất chức, điều tra vì có liên quan tới người giàu nhất Trung Quốc.

