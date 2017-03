UNC đề xuất đàm phán Triều Tiên sau vụ bắn pháo

Tuyên bố của UNC cho biết thông qua phái bộ UNC tại Panmunjom, UNC đề xuất đàm phán với quân đội Triều Tiên để trao đổi thông tin và giảm căng thẳng. UNC cũng cho biết sẽ tiến hành điều tra vụ bắn pháo giữa hai miền Triều Tiên hôm 23/11, coi đây là một phần trách nhiệm giám sát Hiệp định đình chiến của UNC sau cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).



Trước đó, hãng tin Reuters dẫn lời Phó Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc, ông Pak Tok Hun nhấn mạnh vụ bắn pháo ngày 23/11 "là vấn đề giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, vì vậy phải được thảo luận giữa hai miền Triều Tiên, không đưa ra Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc."



Ông Mark Lyall Grant, Đại sứ Anh, nước đang đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng 11, khẳng định Hội đồng Bảo an không triệu tập cuộc họp nào trong ngày 23/11 về vụ bắn pháo giữa hai miền Triều Tiên.



Theo ông Grant, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ "đặc biệt quan ngại" và kêu gọi các bên kiềm chế, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi bất đồng cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình và thông qua đối thoại.



Cùng ngày, Nhà Trắng đã triệu tập một cuộc họp các quan chức quân sự, dân sự và tình báo cấp cao để thảo luận về vụ bắn pháo giữa hai miền Triều Tiên. Giới chức quốc phòng Mỹ cho rằng còn quá sớm để bàn về khả năng áp dụng hành động quân sự sau vụ việc này.



Trong khi đó, Hàn Quốc đã quyết định đình chỉ việc chuyển lương thực viện trợ cho nạn nhân lũ lụt tại Triều Tiên sau vụ bắn pháo. Tháng Chín vừa qua, Hàn Quốc cam kết viện trợ gạo, mỳ ăn liền, ximăng tổng trị giá 10 tỷ won (hơn 8 triệu USD), dưới danh nghĩa Hội Chữ thập Đỏ và các tổ chức tư nhân khác, được Chính phủ Hàn Quốc tài trợ một phần.



Theo người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-Sung, 5.000 tấn gạo, ba triệu gói mỳ ăn liền và 3.000 tấn ximăng đã được chuyển tới Triều Tiên. Tuy nhiên, 7.000 tấn ximăng cùng thiết bị y tế và thuốc chữa bệnh tổng trị giá 580 triệu won sẽ bị đình lại.



Chính phủ Hàn Quốc cũng đã ra lệnh đình chỉ toàn bộ các hoạt động của hội chữ thập đỏ, cấm công dân Hàn Quốc vào Triều Tiên. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết cuộc gặp giữa hội chữ thập đỏ hai miền dự kiến diễn ra ngày 25/11 tại Munsan - Hàn Quốc sẽ bị hoãn, đồng thời công dân Hàn Quốc không được vào khu công nghiệp Keseong ít nhất trong ngày 24/11 để theo dõi tình hình./.





Theo TTXVN/ Vietnam+