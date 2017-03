Vai trò của Nhật trong căng thẳng biển Đông

Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và chiến lược của Mỹ (CSIS) công bố ngày 15-8 (giờ địa phương) ghi nhận như trên.

Báo cáo có tựa đề Quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật: Bảo đảm ổn định ở châu Á do nguyên Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Richard L. Armitage và GS chính trị học Joseph S. Nye ở ĐH Harvard (Mỹ) soạn thảo.

Báo cáo đề xuất như sau:

Mỹ và Nhật cần định hình lại quan hệ, mở rộng hợp tác quốc phòng trước các diễn biến mới, trong đó có vấn đề trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc (TQ). Hai nước cần hợp tác phát triển vũ khí và cải thiện chất lượng các cuộc tập trận, đồng thời tận dụng tối đa cơ hội tập trận ở đảo Guam và Úc.

Để duy trì vị thế quốc gia an ninh hàng đầu ở châu Á, Nhật phải giữ vai trò lớn hơn trong đối phó với khủng hoảng khu vực, phải nới lỏng quy định cấm quyền tự vệ tập thể (Hiến pháp Nhật cấm quân đội Nhật hỗ trợ quân sự khi đồng minh bị tấn công) để hợp tác sâu rộng hơn với Mỹ, nới rộng các quy định pháp lý cho phép binh lính gìn giữ hòa bình của Nhật ở LHQ có thể sử dụng vũ lực để bảo vệ binh sĩ các nước khác.

Báo cáo nhận định TQ có thể mở rộng danh sách về các lợi ích cốt lõi bao gồm cả biển Đông lẫn quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Qua hành động TQ tuyên bố chủ quyền ở phần lớn biển Hoa Đông và hầu như toàn bộ biển Đông cùng với hoạt động quân đội và hải quân gia tăng, TQ muốn áp đặt ảnh hưởng chiến lược lớn hơn ở chuỗi đảo thứ nhất (các đảo quan trọng chạy dài từ Nhật đến Philippines).

Do đó ở biển Đông, báo cáo nhận định Nhật cần hợp tác với Mỹ tăng cường giám sát căng thẳng ở biển Đông bởi 88% nguồn cung cấp nguyên vật liệu cho kinh tế Nhật đi qua đây, củng cố hợp tác an ninh với Ấn Độ, Úc, Philippines và lãnh thổ Đài Loan để bảo đảm giao thương hàng hải không bị cản trở, thúc đẩy an ninh và kinh tế tổng thể trong khu vực.

Liên quan đến eo biển chiến lược Hormuz, báo cáo đề xuất Nhật phải sẵn sàng điều động tàu phá ngư lôi đến Trung Đông nếu Iran phong tỏa eo biển bởi một khi eo biển bị phong tỏa, nhiều hệ lụy nghiêm trọng sẽ xảy ra đối với an ninh và ổn định của Nhật.

Về quan hệ Nhật-Hàn Quốc, báo cáo cho rằng Nhật phải chủ động trực tiếp giải quyết các vấn đề lịch sử còn tồn đọng, đồng thời thúc đẩy ký kết các hiệp định hợp tác quân sự với Hàn Quốc.

Bất đồng Nhật-Hàn có thể ảnh hưởng đến quan hệ chiến lược tay ba Mỹ-Nhật-Hàn, do đó Mỹ cần huy động mọi nỗ lực ngoại giao để tháo gỡ căng thẳng, trong đó có tổ chức gặp gỡ không chính thức giữa ba bên. Báo cáo cũng kêu gọi ba nước tập hợp nguồn lực ngoại giao để ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân của CHDCND Triều Tiêu và định hình một môi trường khu vực tối ưu nhất để đối trọng với sự trỗi dậy của TQ.

LÊ LINH