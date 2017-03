Vatican lần đầu công khai tiền bạc sau 125 năm

Ernst Von Freyberg - Chủ tịch mới của ngân hàng Vatican từ đầu năm nay cho biết, bản báo cáo này một nỗ lực trong cam kết minh bạch theo "yêu cầu chính đáng" của các tín đồ Công giáo trên toàn thế giới.



Ngân hàng Vatican - còn được biết đến với tên khác là Viện Công tác Tôn giáo (IOR) đã công bố báo cáo thường niên lần đầu tiên sau 125 năm hoạt động. Đây được xem là một phần trong những nỗ lực để minh bạch hóa tài chính, nhất là sau khi lãnh đạo nhà băng bị bắt hoặc từ chức vì có liên quan đến gian lận, tham nhũng.



Theo IOR, ngân hàng Vatican có lợi nhuận ròng 86,6 triệu euro (117,23 triệu USD) trong năm 2012. Mức lợi nhuận ròng này cao gấp 4 lần so với năm 2011 nhờ kết quả kinh doanh thuận lợi và trái phiếu tăng.



Khoảng 74 triệu USD trong số này được giao cho Giáo hoàng để thực hiện các nhiệm vụ của Nhà thờ trên toàn thế giới.



Trong bản cân đối kế toán, IOR có tài sản gần 6,75 tỷ USD và hơn một tỷ USD trong các quỹ chứng khoán. Đa phần tiền được giữ trong trái phiếu và tài khoản tiết kiệm.



Ngoài ra, IOR cũng có lượng vàng và nhiều kim loại quý trị giá 56 triệu USD cùng cổ phần tại một công ty bất động sản ở Italy. Báo cáo cũng nêu 2 khoản thừa kế đáng giá 2,7 triệu USD mà ngân hàng được nhận năm 2012.



Tính đến hết 2012, IOR có khoảng 18.900 khách hàng, đa phần là các nhà đầu tư từ thiện, còn lại là tài khoản của các hồng y, giám mục, linh mục... Con số này thấp hơn 2.000 người so với năm 2011 do ngân hàng đã đóng các tài khoản không hoạt động. Ngân hàng có trách nhiệm trả lương cho 5.000 nhân lực Vatican và các quỹ của Nhà thờ.



Hồi tháng 7, Vatican đã đóng băng tài khoản của Monsignor Nunzio Scarano, một giáo sĩ cao cấp vì bị tình nghi liên quan tới rửa tiền. Scarano cùng hai người khác đã bị cảnh sát Italy bắt khi tìm cách "xử lý" 26 triệu USD trái phép.



Chủ tịch Ngân hàng Vatican cho rằng IOR cần được tôn trọng với vai trò là một thành viên của cộng đồng tài chính toàn cầu.

Theo Nguyễn Ngân (Đất Việt)