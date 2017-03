"Vệ sỹ chống đạn" nhà lãnh đạo Mỹ, Anh, Pháp, Đức

Thiết bị bảo vệ các nguyên thủ trên thế giới là một ngành kinh doanh cẩn trọng, đặc biệt là các vị tổng thống, thủ tướng các nước lớn như Anh, Mỹ, Pháp, Đức. Chỉ sơ sảy một chút có thể dẫn đến hậu quả khôn lường, ảnh hưởng đến vận mệnh của cả quốc gia. Vì vậy rất ít công ty đủ khả năng tham gia vào lĩnh vực này và khi đã đảm nhận trọng trách này, chiếc xe dành cho tổng thống phải đảm bảo 3 nguyên tắc an toàn cơ bản.



Thứ nhất là nguyên tắc chống đỡ tấn công của các loại vũ khí hạt nhân (xe không bị biến dạng, các hệ thống điện không bị ảnh hưởng…); thứ hai là nguyên tắc lẩn tránh và tẩu thoát trong những tình huống xấu như hoả hoạn; thứ ba là nguyên tắc đề phòng và lường trước hiểm hoạ (xe được trang bị thiết bị điện tử tối tân như ra-đa, hệ thống quan sát ban đêm…có khả năng phát hiện các loại chất nổ, chất độc hoá sinh học và đưa ra biện pháp xử lý kịp thời).



Bên cạnh việc tăng cường thêm hàng rào bảo vệ, nhiều mẫu xe chuyên dụng dành riêng cho mục đích này cũng ra đời, những chiếc limousine màu đen sang trọng và kiên cố. Chúng dần trở thành loại độc nhất vô nhị về trang bị và độ an toàn. Ngày nay, với những bước phát triển nhảy vọt về công nghệ, nhiều tính năng tiên tiến được áp dụng nhằm bảo toàn tính mạng cho các nguyên thủ quốc gia trong tình huống xấu nhất.



Cadillac DTS của Tổng thống Barack Obama



Theo phân tích của giới chuyên môn thì chiếc limousine này chính là một chiếc Cadillac DTS được GM chế tạo dựa trên mẫu xe bán tải của hãng, sử dụng bộ lốp Goodyear Regional RHS 19,5 inch thường dùng cho các mẫu xe bán tải. Điều này cho thấy, nó nặng hơn nhiều so với chiếc Cadillac thông thường và có thể là chiếc limousine dài nhất mà GM từng sản xuất.





Vì mục đích phục vụ Tổng thống Obama nên khoang sau xe được trang bị nhiều thiết bị tiện ích và tính năng bảo vệ.

Từ trong ra ngoài, chiếc Cadillac limousine dành cho ông Obama mang nhiều nét thiết kế đặc trưng của Cadillac. Đầu xe mang phong cách thanh lịch và hiện đại, với lưới tản nhiệt dựng, góc cạnh đã trở nên nổi tiếng của Cadillac, như ở các mẫu CTS và Escalade.



Về cơ bản, mẫu limo của Obama giống với xe Cadillac One trước đó của Tổng thống Bush, nhưng kích thước lớn hơn một chút.



Hình thức chiếc xe giống Cadillac DTS nhưng bên trong là khung xe việt dã hạng trung. Phần còn lại của ngoại thất “góp nhặt” từ nhiều mẫu Cadillac, như cụm đèn pha lấy của xe Escalade, lưới tản nhiệt và cụm đèn hậu lấy từ xe STS. Thân xe làm bằng các vật liệu: thép, nhôm, titan và gốm, có khả năng chống đạn.



Vì mục đích phục vụ tổng thống nên khoang sau xe được trang bị nhiều thiết bị tiện ích và tính năng bảo vệ, như khoang sau có tấm chắn cách biệt hoàn toàn với khoang lái và được thiết kế như một văn phòng di động. Các trang bị an toàn gồm cửa bọc thép dày 8-inch (khoảng 20cm), mỗi cánh nặng ngang cánh cửa máy bay dân dụng Boeing 757, hệ thống cung cấp khí ôxy riêng, hệ thống cứu hoả công nghệ cao và còn có súng săn, súng hơi cay, camera quan sát đêm...



Với tất cả những trang bị trên, không ngạc nhiên khi chiếc xe có trọng lượng lớn, chỉ có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 100km/h và cực ăn xăng: gần 30 lít/100km.



BMW 760 “vệ sỹ chống đạn” của Thủ tướng Anh Gordon Brown



Hãng BMW đã được vinh dự trở thành nhà sản xuất Limousine cho Thủ tướng Anh Gordon Brown. Và để thực hiện sứ mệnh quan trọng này, BMW đã tung ra “con áp chủ bài” BMW 760 với hệ thống thân vỏ bọc thép siêu bền và kính chống đạn cao cấp thiết kế riêng cho nhà lãnh đạo quyền lực nhất nước Anh.



Nội thất của BMW 760 Li rất tiện nghi và sang trọng nhờ những chi tiết khác biệt so với các phiên bản trước. Bảng điều khiển và cánh cửa xe đều bọc da cao cấp với những đường may lý tưởng, còn trần và thành xe có lớp bọc rất dịu mắt. Các chi tiết trang trí trong cabin được làm cầu kỳ bằng các loại gỗ quý, cả tay nắm trên trần xe cũng được ốp gỗ. Chỗ tỳ tay ở cả ghế trước và sau đều được gắn điện thoại Siemens vô tuyến chuyên dụng, riêng người lái có thể quay số bằng phím gắn trên táp-lô, hoặc bằng giọng nói. Cũng có thể "ra lệnh" bằng miệng cho hệ thống điều khiển lái xe.





BMW 760 "vệ sỹ chống đạn" của Thủ tướng Anh Gordon Brown

BMW 760Li có rèm chống nắng ở kính sau điều khiển bằng máy tính. Hành khách ghế sau của chiếc xe thân dài này (chiều dài tổng thể: 5169 mm) được phục vụ bởi đèn chiếu luồng sáng chụm từ phía sau khi đọc sách báo, đèn đi-ốt từ trần tỏa xuống núm nhôm điều khiển màn hình tinh thể lỏng. Điểm kỳ diệu nhất của chiếc Serie 7 này chính là động cơ V12, dung tích 6 lít, công suất 445 sức ngựa và mô-men xoắn cực đại 600 Nm.



Cũng như các trang bị lựa chọn về tiện nghi, gói an toàn cho BMW 760 Li gồm có thiết bị cảnh báo tấn công, hệ thống tiêu diệt hỏa lực với cảm biến nhiệt độ của hỏa lực bên trong khoang máy và gầm xe cũng như cảm biến các loại khí độc hại để bảo vệ hành khách trước các âm mưu tấn công bằng vũ khí sinh học. Trong trường hợp hệ thống bảo vệ nội thất phát hiện thấy có nguy cơ khí độc hại, tất cả các cửa sổ sẽ tự động đóng, hệ thống khóa trung tâm được kích hoạt và hệ thống thông gió ngừng hoạt động. Đồng thời, hệ thống cung cấp không khí sạch bên trong xe sẽ hoạt động để đảm bảo cho hành khách trong xe thở bình thường.



Một hệ thống giao tiếp intercom với microphone và loa đặc chủng sẽ cho phép người ngồi trong xe nói chuyện với người bên ngoài xe mà không cần phải mở cửa.



Peugeot 607 Paladine – xe của Tổng thống Pháp



Được giới thiệu lần đầu tiên tại triển lãm xe hơi quốc tế Genève 2000, Paladine là một chiếc limousine với mui xe có thể hạ xuống của Peugeot 607. Mẫu xe này được hãng Heuliez sản xuất tại nhà máy Cerizay và là xe dành riêng cho Tổng thống Pháp.



Peugeot 607 Paladine đã vinh dự được chở cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac trong các cuộc diễu hành, duyệt binh trong nhiều năm. Và ngày 16/5/2007, mẫu xe đặc biệt này lại được chuyển giao cho tân Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy trong ngày ông nhậm chức.





Peugeot 607 Paladine – xe của Tổng thống Pháp. Với chiều dài hơn 5m, Paladine của Tổng thống Pháp có một quầy bar mini bên trong, tủ lạnh, điều hoà nhiệt độ cá nhân, để chân và tựa đầu tự động điều chỉnh cùng hệ thống audio chất lượng cao, và đặc biệt có một thư viện nhỏ. Với phần mui sau có thể hạ xuống hoàn toàn, Paladine rất phù hợp với các hoạt động nghi lễ của nguyên thủ quốc gia Pháp.





Với phần mui sau có thể hạ xuống hoàn toàn, Paladine rất phù hợp với các hoạt động nghi lễ của nguyên thủ quốc gia. Trong xe có một tay nắm được thiết kế khá kín đáo để tổng thống vịn vào đó mỗi khi đứng dậy xuất hiện trước công chúng. Trong ngày 16/5, sau lễ nhậm chức và tuyên thệ tại điện Elysee, tân Tổng thống Sarkozy đã đứng trên chiếc Paladine (đang trên đường tiến tới Khải hoàn môn) để vẫy chào dân chúng Pháp.



Với chiều dài hơn 5m, Paladine có một quầy bar mini bên trong, tủ lạnh, điều hoà nhiệt độ cá nhân, để chân và tựa đầu tự động điều chỉnh cùng hệ thống audio chất lượng cao, và đặc biệt còn có một thư viện nhỏ. Paladine được trang bị động cơ V6 của chiếc 607 và không có gì thay đổi so với mẫu xe trưng bày tại triển lãm năm 2000.



Audi A8L của Thủ tướng Đức Angela Merkel



Audi trang bị cho chiếc sedan hạng sang A8L động cơ 12 xi-lanh với dung tích 6,3 lít, sử dụng công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp, công suất tối đa 500 mã lực, momen xoắn cực đại trên 620 Nm. Theo tính toán của Audi, với sức mạnh và hệ thống truyền động có trên chiếc A8L, chiếc xe có thể đạt tới tốc độ 100 km/h trong 4,9 giây.



Chiếc A8 L phiên bản trục có sở kéo dài có khoảng cách trục cơ sở lớn hơn bản tiêu chuẩn khoảng 127 mm. Khoảng không được mở rộng nhờ việc kéo dài trục cơ sở được dành cho hàng ghế sau, tạo điều kiện cho Audi thiết kế lại không gian nội thất xe với những trang bị cao cấp hơn. Hai chiếc ghế sau có thể nâng lên hạ xuống, thay đổi nhiều vị trí và tư thế khác nhau và còn có hệ thống điều hòa riêng.



Audi A8L của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ở hàng ghế dành cho Thủ tướng Đức có bảng điều khiển riêng, bàn làm việc, tủ lạnh.





Ở hàng ghế dành cho chủ nhân của chiếc xe có bảng điều khiển riêng, bàn làm việc, tủ lạnh. Hai ghế sau có thể ngả hẳn ra sau, khi hàng ghế trước được gập lại, sẽ có một chỗ để chân để người ngồi trong xe có thể nằm nghỉ một cách thoải mái.



Những tùy chọn khác được Audi đưa ra gồm có hệ thống đèn pha với những chiếc đèn LED, cửa sổ trời bằng kính. Ngoài ra những trang bị chuẩn khác có thể kể ra như hệ thống lựa chọn chế độ lái của Audi, hệ thống treo khí nén, một giao diện điều khiển mới, hệ thống quan sát ban đêm và hệ thống kiểm soát hành trình.



