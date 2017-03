Vì sao Bin Laden căm thù và chống Mỹ

Di chúc để lại của Bin Laden Sự kiện Bin Baden bị tiêu diệt vẫn còn nhiều điều chưa rõ. Đêm 2-5, Nhà Trắng khẳng định lực lượng đặc nhiệm Mỹ sẵn sàng bắt sống Bin Laden chứ không phải bắn chết. Trước đó, Mỹ lại tuyên bố lực lượng đặc nhiệm đã nhận được lệnh tiêu diệt Bin Laden. Mỹ cho biết kết quả phân tích ADN cho biết đúng là Bin Laden nhưng lại không nói rõ phân tích khi nào và bằng cách nào. Tổng thống Obama cảm ơn Pakistan đã hỗ trợ Mỹ nhưng không rõ vì sao Mỹ không báo cho Pakistan biết trước chiến dịch và cũng không phối hợp gì cả với Pakistan. Ngày 2-5, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari khẳng định Pakistan không hề biết nơi ẩn náu của Bin Laden và quân đội Pakistan không được tham gia chiến dịch. Báo The Guardian (Anh) ngày 2-5 đưa tin cơ quan tình báo Mỹ suy đoán có thể Bin Laden đã ghi lại thông điệp ngay trước khi chết nhưng chưa rõ đó là băng ghi âm hay băng video. Tuy nhiên, báo cho biết cũng có thể chỉ là ngẫu nhiên vì không có lý do nào Bin Laden biết trước lực lượng đặc nhiệm Mỹ tấn công. Báo Al-Anbaa (Kuwait) ngày 3-5 đã công bố di chúc của Bin Laden gồm bốn trang, được đánh dấu riêng tư và tuyệt mật. Ngày lập di chúc là ngày 14-12-2001, tức ba tháng sau vụ khủng bố ngày 11-9 và vào thời điểm Mỹ ráo riết săn lùng y ở Afghanistan. Di chúc được đánh máy vi tính, ký tên đầy đủ là Abu Abdullah Osama Muhammad Bin Laden. Di chúc cho biết Bin Laden hối hận vì không dành nhiều thời gian cho con cái do dồn quá nhiều tâm huyết cho thánh chiến. Di chúc cũng răn các con không được gia nhập Al-Qaeda và khuyên các bà vợ không nên tái hôn. Trong di chúc, Bin Laden cho rằng vụ ngày 11-9-2001 ở New York là kết cục tất yếu sau hàng loạt các vụ đánh bom tự sát trước đó. Di chúc dự báo Bin Laden sẽ bị giết vì những người sống xung quanh phản bội. Báo Al-Anbaa không tiết lộ có được di chúc bằng cách nào và làm sao để chứng thực đây đúng là di chúc của Bin Laden. TNL - ĐỨC LONG (Theo Al-Anbaa, Guardian, AFP)