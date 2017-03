Vợ góa của ông Kim Jong-il bị “thanh trừng”?

Bà Kim Ok cùng cha mình là ông Kim Hyo, một quan chức cấp cao của Ủy ban Tài chính và Kế toán thuộc Đảng Lao động Triều Tiên, đã bị tước mọi chức vụ gần đây, tờ báo dẫn một nguồn tin cho biết.

Thông tin trên dẫn đến suy đoán nhà lãnh đạo Kim Jong-un loại bỏ người mẹ kế và vây cánh của bà để củng cố quyền lực. Một nguồn tin khác tiết lộ: “Nhiều tin đồn cho rằng chính quyền đang ép các cận vệ dưới thời ông Kim Jong-il phải nghỉ hưu. Bà Kim Ok có thể cũng nằm trong số đó”.

Ngay sau khi nắm quyền, ông Kim Jong-un đã cố gắng thanh lọc bộ máy quân sự quyền lực dưới trướng cha mình, cụ thể là cách chức Tổng tham mưu trưởng Ri Yong-ho và Phó Giám đốc thứ nhất của Ủy ban An ninh quốc gia U Dong-chuk.

Bà Kim Ok trong lần theo chồng sang Bắc Kinh năm 2011. Ảnh: CCTV

Theo các tin đồn, bà Kim Ok cố tự sát 2 lần vào đầu năm 2012, ngay sau khi chồng qua đời. Hồi tháng 7 năm ngoái, bà tháp tùng ông Kim Jong-un tham quan công viên giải trí mới ở Bình Nhưỡng, nhưng chưa kịp xóa nhòa phần nào đồn đoán thì từ đó đến nay bà hoàn toàn biến mất trước công chúng. Một số báo đưa tin bà phải đi trị bệnh ở Bắc Kinh - Trung Quốc và Berlin - Đức.

Nguồn tin của Chosun Ilbo nói sau khi chồng mất, bà Kim Ok tỏ ra cầu cạnh em gái của ông Kim Jong-il là bà Kim Kyong-hui cùng chồng bà này là ông Jang Song-taek. Nhờ cặp đôi quyền lực này mà bà Kim Ok được an toàn. "Nếu bà ấy nghỉ hưu, có lẽ là do sức khỏe” - nguồn tin nhận định.

Trong khi đó, ông Chung Sung-jang của Viện Sejong (Hàn Quốc), đánh giá vai trò của bà Kim Ok đã không còn. “Nhiệm vụ chính của bà ta là sắp xếp lịch làm việc cho ông Kim Jong-il. Ngay cả việc bà ta mất chức cũng là chuyện bình thường trong quá trình chuyển giao quyền lực” - ông Chung nói.

Bà Kim Ok theo học piano tại Đại học Bình Nhưỡng và làm thư ký cho ông Kim Jong-il từ năm 1980. Bà trở thành vợ chính thức của ông Kim sau khi bà Ko Kyong-hui, người vợ thứ ba của ông, qua đời năm 2004. Bà Ko là mẹ của ông Kim Jong-un. Có tin đồn bà Kim Ok có 1 con trai dưới 10 tuổi với chồng nhưng thông tin không được xác nhận.

Theo Hải Ngọc (NLĐO / Chosun Ilbo)