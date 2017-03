Vụ án rượu vang giả chấn động nước Mỹ

Trong số 84 chai đem ra đấu giá, chỉ một chai là rượu thật! Ngày 25-4-2008, tại một căn phòng của nhà hàng Cru nổi tiếng của New York, có cả trăm nhà sưu tập rượu đến từ khắp nơi trên đất Mỹ để tham gia vào buổi bán đấu giá. Buổi bán đấu giá đã diễn ra non 10 phút thì một sự kiện bất ngờ xảy đến: Laurent Ponsot hối hả từ sân bay đến thẳng đây và lên tiếng buộc mọi người phải dừng lại. Nhân viên bán đấu giá phải cho rút lại lô sản phẩm “Domaine Ponsot”, ước tính trị giá lên đến khoảng từ 650.000 đến 1,3 triệu euro. Sau 30 năm chu du khắp nơi trên thế giới, Laurent Ponsot đã có đủ kinh nghiệm để phát hiện ra những bản sao các chai rượu vang của ông. Lần này tại New York, ông cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề khi biết được đã có 83 bản sao các chai rượu của ông được đem ra đấu giá tại một nơi danh tiếng như thế. Nhưng Laurent Ponsot còn muốn biết nhiều thêm nữa. Ai đã mua những chai rượu giả đó để rồi đem đi bán đấu giá? Rudy Kurniawan, một nhân vật không thể không ai biết đến trong lãnh vực rượu vang, một người đã sinh sống tại Los Angeles từ 10 năm nay, sẵn sàng bỏ ra hơn 1 triệu USD/tháng để có được những chai rượu vang nổi tiếng, có bộ sưu tập gần 50.000 chai, đặc biệt ham thích các loại chai nhỏ Bordeaux và Bourgogne. (Theo Paris Match)