"Vũ khí hủy diệt" tuyệt mỹ của Pakistan

Nữ ngoại trưởng Pakistan Hina Khar. Ảnh: FP

Bà đã làm được điều mà suốt bao năm qua các nhà ngoại giao kỳ cựu trong bầu không khí căng thẳng chưa làm được: tạo ra thiện chí thực sự giữa hai nước vốn đối đầu nhiều thập kỷ. Trong chuyến công du đầu tiên kể từ khi nhậm chức của Khar tuần trước, bà tới Ấn Độ và gặp ngoại trưởng S.M. Krishna hôm 27/7.

Hai bên đồng ý tăng cường các mối liên hệ về an ninh, thương mại, giao thông, du lịch và văn hóa. Cuộc đối thoại này được các nhà phân tích đánh giá là hiệu quả nhất kể từ sau vụ phiến quân Pakistan tấn công khủng bố làm 166 người chết ở Mumbai cách đây ba năm. Chính tuổi trẻ và sự tỏa sáng của Khar đã có công lớn trong việc "tạo ra một bầu không khí mới".

Nữ ngoại trưởng cũng gặp cả Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh. Nhưng mấy ai quan tâm thực sự đến cuộc đối thoại diễn ra sau những cánh cửa văn phòng. Chuyện đáng quan tâm là đây: nàng được điểm cao nhờ đeo kính râm Roberto Cavalli, mang chuỗi ngọc trai kiểu cổ điển và nhẫn kim cương, bận chiếc váy xanh hàng hiệu và xách chiếc túi Hermes Birkin.

Nhiều tờ báo và chương trình truyền hình Ấn Độ đã đưa đậm tin về bà Khar, ca ngợi vẻ đẹp cũng như phong cách của nữ ngoại trưởng. Trên đầu trang nhất của The Times of India là tiêu đề: "Pakistan trình ra gương mặt đẹp nhất". Tờ The Navbharat Times nói rằng Ấn Độ "sốt với bộ trưởng đẹp như người mẫu". Tờ The Mail Today bình luận rằng bà Khar mang đến ánh sáng cho cuộc đối thoại Pak- Ấn, và đặt câu hỏi "Ai bảo chính trị gia không sành điệu?". Những lời có cánh này xưa nay hiếm khi được báo chí Ấn Độ dành cho các nhà ngoại giao Pakistan.

Tất nhiên, không có gì là hoàn mỹ cả. Báo chí Ấn Độ cũng chỉ trích nữ ngoại trưởng Pakistan vì bà đã gặp các nhóm ly khai Kashmir sau khi gặp người đồng nhiệm. (Kashmir là vùng đất nằm giữa Ấn Độ và Pakistan, hai nước đã tiến hành ba cuộc chiến tranh vì vùng đất này).

Hai ngoại trưởng Ấn Độ và Pakistan tại New Delhi. Ảnh: FP.

Nhưng nhìn chung, không khó để thấy được một sự thay đổi lớn trong dư luận Ấn Độ khi bà Khar nói về "một thế hệ mới của người Ấn Độ và người Pakistan, những người sẽ được chứng kiến một mối quan hệ chan chứa hy vọng, khác với những gì chúng ta đã trải qua trong hai thập niên qua". Bà đưa ra những lời này sau khi gặp ngoại trưởng Ấn Độ, người được sinh ra cách đây 79 năm.

Seema Goswami, một nhà bình luận xã hội nổi tiếng của Ấn Độ, nhận xét: "Nàng đẹp không thể tin được, tỏa sáng và không hề e ngại những ánh đèn flash. Nàng đeo ngọc trai khi đến và đeo kim cương khi đối thoại. Chúng ta mê mẩn cái túi xách và váy áo hàng hiệu nàng mang, đến nỗi quên mất việc nàng đã gặp và bàn bạc với những kẻ muốn Kashmir ly khai. Nàng có thể là vũ khí hủy diệt hàng loạt mới của Pakistan".

