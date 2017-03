Vụ nghe lén điện thoại rúng động Công quốc Luxembourg

Cụ thể trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2009 dưới thời Cục trưởng SIS Marko Mille, các nhân viên mật vụ đã thực thi nhiều hoạt động "qua mặt" giới tư pháp theo quy định, bao gồm cả những cuộc nghe lén điện thoại trong hàng ngũ chính khách cao cấp đương chức.

Ủy ban nói trên được thành lập vào cuối năm 2012 nhằm điều tra các hoạt động bất hợp pháp của cơ quan mật vụ, sau khi báo giới Luxembourg phát giác vào năm 2008. Đích thân Giám đốc SIS M. Mille đã sử dụng "con bọ" cài trong chiếc đồng hồ đeo tay, ghi lại cuộc trao đổi giữa ông với Thủ tướng J. Juncker xoay quanh nhân vật đứng đầu nhà nước là Đại công tước Henri.

Trong buổi làm việc tại Văn phòng Thủ tướng, ông M. Mille đã nêu khả năng Đại công tước Henri có thể duy trì những mối quan hệ "khó kiểm soát" với Cơ quan Tình báo đối ngoại Anh (MI-6). Nguồn tin tuyệt mật này đã được tờ nhật báo Letzebuerger Landscape phát hành ở thủ đô Luxembourg tiết lộ vào giữa tháng 12/2012, đi kèm là biên bản tốc ký thuật lại nội dung đoạn băng ghi âm được đăng tải trên mặt báo.

Giám đốc C. Hoffmann trong phiên điều trần.

Khi vụ việc vỡ lở, đương kim Thủ tướng J. Juncker, người từng đứng đầu nội các Luxembourg từ năm 1995 cũng là chính khách được Đại công tước Henri hết sức tin tưởng, tức thì triệu tập một cuộc họp báo đặc biệt bác bỏ thông tin báo nêu. "Những ai nói rằng, Đại công tước Henri có thể hợp tác với Cơ quan Mật vụ Anh, thực ra đã ngầm buộc tội người đứng đầu Công quốc Luxembourg là kẻ phản bội lại lợi ích dân tộc. Đại công tước Henri cả trong quá khứ lẫn hiện tại không bao giờ cộng tác với bất cứ cơ quan mật vụ nước ngoài nào!", Thủ tướng J. Juncker khẳng định.

Còn cựu Giám đốc SIS M. Mille hiện đang làm giám đốc an ninh cho một công ty lớn của Đức, cũng đã được triệu tập tới Văn phòng Quốc hội để điều trần trước Ủy ban điều tra. Căn cứ vào lời khai của S. Mille, rằng "không có bằng chứng rõ ràng về việc cá nhân Đại công tước Henri có quan hệ với MI-6", Chủ tịch Ủy ban Điều tra đặc biệt Alex Bodry đã đưa ra kết luận là báo giới đưa tin chưa hoàn toàn chính xác, hòng "giải oan" cho vị nguyên đứng đầu Công quốc Luxembourg.

Về phần mình đích thân Thủ tướng J. Juncker, theo sự phân công trong nội các chính là người trực tiếp phụ trách SIS sẽ phải ra điều trần trước ủy ban do nghị sĩ A. Bordy đứng đầu trong thời gian gần đây, để giải thích phải chăng trên cương vị của ông đã tạo điều kiện để cơ quan mật vụ nhà nước tự do hoạt động dẫn đến lạm quyền; cũng như thủ Tướng có hay biết gì về những chiến dịch nghe lén do SIS thực hiện hay không?

