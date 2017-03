Vụ Strauss-Kahn: Đời bi thảm của cô hầu

Anh trai của nữ hầu phòng tại khách sạn Sofitel, New York (Mỹ) cho biết hiện nạn nhân đang bị tổn thương rất lớn; gia đình nạn nhân rất đau buồn về việc này.



Đây là lần đầu tiên một thành viên trong gia đình nữ hầu phòng tại khách sạn Sofitel công khai lên tiếng về vụ cựu Tổng giám đốc IMF bị tố cáo tấn công tình dục. Ông Strauss-Kahn, 62 tuổi, phải đối mặt với 7 tội danh, bao gồm cả tội hiếp dâm. Vào ngày 6/6 tới, ông Strauss-Kahn sẽ phải xuất hiện tại tòa và có thể phải lĩnh án 25 năm tù nếu bị kết án.



Theo lời kể của người anh trai (53 tuổi) thì nữ hầu phòng 32 tuổi này đã lớn lên tại một ngôi làng hẻo lánh của Guinea, một trong những đất nước nghèo nhất thuộc Tây Phi. Cô là con út trong một gia đình có 6 anh chị em. Cô được sinh ra trong ngôi nhà tranh vách đất ở Tchakulé, một ngôi làng ở vùng núi phía bắc Guinea.



Ngôi làng này được bao quanh bởi các đồn điền chuối rộng lớn, không có điện, nước và cách thủ đô Conakry 12 giờ đồng hồ lái xe. Người dân trong làng còn trồng bơ, cà phê, hạt kê và nuôi dê, gà, bò.

Chân dung nữ hầu phòng (được xóa mờ khuôn mặt vì những lý do pháp lý).

Nữ hầu phòng chưa bao giờ được đến trường nhưng được học kinh Koran tại nhà thờ Hồi giáo địa phương. Công việc hàng ngày của cô là đi kiếm củi và chăm sóc trẻ nhỏ trong gia đình và hàng xóm.



Người anh trai (là một doanh nhân) cho biết, cô kết hôn với một người anh họ xa năm 17 tuổi và một năm sau thì sinh được một bé gái. Nhưng khi mang thai đứa con gái thứ hai, cô đã bị sẩy thai vì bệnh sốt rét. Bất hạnh liên tiếp ập đến với cô. Vài năm sau đó, người chồng của cô qua đời sau một trận ốm ngắn ngủi.



Đau khổ và không thể xoay xỏa được với cuộc sống của một bà mẹ đơn thân, cô chuyển về sống cùng người anh trai lớn tại Conakry. Đây cũng là lần đầu tiên cô lên thành phố.



Người anh trai cho hay: "Vợ tôi và tôi đã dành nhiều thời gian để nói chuyện và cầu nguyện cùng cô ấy. Mãi cô ấy mới chịu ra khỏi nhà".



Khi nỗi buồn bắt đầu nguôi ngoai thì con gái của cô lại bị tai nạn giao thông khiến xương hông và một phần xương chậu bị vỡ. Cô bé phải chịu nhiều đau đớn và bị tật khập khiễng.

Anh trai của nữ hầu phòng cho hay gia đình không được phép liên lạc với cô.



Và 9 năm trước, nữ hầu phòng đã quyết định sang Mỹ để mong dịu bớt những đau thương trong đời và có cơ hội sống một cuộc sống tốt hơn. Một người chị gái đã lập gia đình và định cư ở New York đã giúp đỡ tài chính và các thủ tục cần thiết cho cô sang Mỹ.



Năm 2002, hai mẹ con cô bắt đầu cuộc sống mới ở New York. Cô con gái đã trải qua hai cuộc phẫu thuật và dần trở lại bình thường để có thể đi học được.



Nữ hầu phòng sau đó cũng kiếm được việc tại một khách sạn lớn và cuộc sống dần trở nên tốt hơn. Mọi người trong gia đình cô cũng rất vui mừng và còn cho rằng quyết định tới Mỹ của cô là đúng đắn.



Nhưng giờ đây, gia đình cô càng lo lắng vụ việc bị tấn công tình dục vừa qua có thể lại nhấn chìm cô trong khủng hoảng. Người chị ở New York khóc ròng và muốn an ủi cô em gái nhưng lại không được phép liên hệ. Gia đình không được phép liên lạc với cô. Trong hai tuần qua, không ai trong gia đình biết cô đang ở đâu.



"Mọi phụ nữ trong gia đình tôi đều khóc thương cho cô ấy. Họ tức giận và xấu hổ về việc này. Kẻ giàu có và tham vọng nghĩ họ mất quá nhiều trong vụ việc này song em gái tôi và gia đình chúng tôi mới chịu thua thiệt nhiều nhất. Chúng tôi là những người nghèo ở một đất nước châu Phi nhưng chúng tôi không đánh mất nhân phẩm của mình", người anh trai của nữ hầu phòng cho hay.

Theo Thu Hằng (VNN / Daily Mail)