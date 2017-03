Xung đột đe dọa các mục tiêu về phổ cập giáo dục

Trong số đó có 28 triệu trẻ bị lôi vào vòng xoáy của các cuộc xung đột.



Với số lượng trẻ em không được hưởng giáo dục lớn như vậy, thế giới không thể thực hiện được mục tiêu phát triển này cho dù có tiến triển vượt bậc ở nhiều khu vực.



Báo cáo của UNESCO nhấn mạnh số trẻ em không được đến trường từ năm 1999-2008 giảm quá chậm và nếu xu hướng này vẫn tiếp tục, số trẻ em không được đến trường vào năm 2015 thậm chí còn tăng cao hơn số lượng hiện nay. 42% trong tổng số trẻ em thất học hiện nay mà UNESCO gọi là “Cuộc khủng hoảng bị che giấu” là do bị lôi kéo vào xung đột.



Theo UNESCO, trẻ em, giáo viên và trường học là những mục tiêu tấn công của các cuộc xung đột.



Năm 2009, số cuộc tấn công vào trường học ở Afghanistan lên tới 613 cuộc, ở Bắc Yemen lên tới 220 cuộc. Trẻ em bị bắt vào lính phổ biến ở 24 nước. Bạo lực tình dục, hãm hiếp được coi là vũ khí chiến tranh ở nhiều nước châu Á và châu Phi. Ở Congo, 1/3 số vụ hãm hiếp nhằm vào các trẻ em gái.



Xung đột vũ trang đã chiếm dụng các nguồn ngân sách dành cho giáo dục, trong đó 21 nước nghèo nhất thế giới đã phải chi cho vũ khí nhiều hơn chi cho giáo dục. Ngân sách chi cho vũ khí ở Cộng hòa Chad và Pakistan cao hơn lần lượt 4 lần và 7 lần so với ngân sách dành cho giáo dục. Viện trợ quốc tế cho giáo dục cơ bản đã tăng tới 4,7 tỷ USD, gấp 2 lần kể từ năm 2002 đến nay nhưng thấp hơn rất nhiều so với nhu cầu hỗ trợ giáo dục 16 tỷ USD của các nước thu nhập thấp.



Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova nhấn mạnh giáo dục ngày nay thực sự trên tuyến đầu của an ninh toàn cầu. Vì vậy, cộng đồng thế giới cần hành động kiên quyết và mạnh mẽ hơn nữa để chống lại những vi phạm quyền con người, để đảm bảo mọi trẻ em đều được đến trường, đồng thời nỗ lực tìm ra các phương thức vượt qua những thất bại trong giáo dục toàn cầu hiện nay. Ngoài ra, cộng đồng thế giới cũng cần đảm bảo rằng các hệ thống giáo dục quốc gia và quốc tế phải cung cấp được cho thế hệ trẻ các kỹ năng và những giá trị nhân văn cần thiết để họ vượt qua nghèo đói, thất nghiệp cũng như những tuyệt vọng về kinh tế thường dẫn đến xung đột và bạo lực./.





(TTXVN/Vietnam+)