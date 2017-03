Yemen vùng đất dữ

Với 24 triệu dân, Yemen là một nước nghèo đông dân nằm vắt ngang Biển Đỏ và Ấn Độ Dương trên bán đảo Ả Rập.

Về mặt an ninh, các nước phương Tây đánh giá Yemen là một mắt xích yếu trong thế giới Ả Rập bởi Yemen đã trở thành trung tâm đầu não của bọn khủng bố trên bán đảo Ả Rập.

Năm 2009, các phần tử Al Qaeda bị truy quét ở Saudi Arabia chạy sang Yemen đã sáp nhập với các nhóm khủng bố ở Yemen thành tổ chức Al Qaeda trên bán đảo Ả Rập (AQAP). Suy cho cùng thì bọn khủng bố chọn Yemen cũng có lý do. Cha của trùm khủng bố Bin Laden vốn là dân nhập cư sống tại Hadhramaut (Yemen). Cũng tại Yemen vào tháng 10-2000, Al Qaeda đã đánh bom chiến hạm USS Cole của Mỹ tại cảng Aden (17 thủy thủ thiệt mạng).

Hiện nay, AQAP ở Yemen được xem là chân rết Al Qaeda hung hãn nhất. Năm 2009 tại Saudi Arabia, một tên AQAP đã cho nổ bom tự sát sát bên hoàng thân Mohammad Bin Nayef. May mà hoàng thân an toàn vô sự. Trong năm này, một tên AQAP đã bị bắt trên chuyến bay Amsterdam-Detroit khi chuẩn bị cho nổ chất nổ giấu trong quần lót. Năm 2010, AQAP đã âm mưu đánh bom nhiều chuyến bay sang Mỹ bằng cách bố trí bom giấu trong hộp mực in.

Bọn khủng bố chọn Yemen làm chốn dung thân cũng bởi tình hình nội bộ Yemen không kém phần rối ren. Năm 2011, Tổng thống Ali Abdullah Saleh từ bỏ quyền lực trong làn sóng biểu tình “mùa xuân Ả Rập”, tuy nhiên đảng Đại hội nhân dân toàn quốc của ông vẫn còn ảnh hưởng đáng kể.

Chính phủ đoàn kết dân tộc được thành lập, hiến pháp mới được soạn thảo và bầu cử Quốc hội dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2014. Dù vậy, tình hình chia rẽ vẫn trầm kha. Các cuộc xung đột giao thoa với nhau có khi mang màu sắc dân tộc chủ nghĩa, có lúc lại đích thị là khủng bố.

Ở miền Bắc, phe nổi loạn Houthis (dòng Shiite) chống chính quyền từ năm 2004 đang bị xem là khủng bố. Ở miền Nam, làn sóng biểu tình đòi độc lập (tách khỏi miền Bắc) lại bùng phát. Ngoài ra, phải kể đến thành phần tự xưng là “giới trẻ cách mạng” từng lật đổ Tổng thống Saleh đang bất bình vì cảm thấy thành quả đấu tranh bị các chính đảng truyền thống đánh cắp.

Trong bối cảnh đó, Mỹ đã đưa máy bay không người lái sang Yemen. Hồi tháng 1, máy bay không người lái Mỹ đã tiêu diệt được phó tướng AQAP Said al-Shehri người Saudi Arabia. Tuy nhiên, máy bay không người lái lại không kích nhầm thường dân nên tình cảm chống Mỹ trỗi dậy.

Al Qaeda đã lợi dụng tình hình suy yếu của các nước trong phong trào “Mùa xuân Ả Rập” để củng cố lại tổ chức. Riêng tại Yemen, Al Qaeda đã tăng cường mở rộng địa bàn hoạt động ở miền Nam. Do đó, có thể nói Yemen hiện nay trở thành trung tâm của các tổ chức khủng bố thế giới.

H.DUY