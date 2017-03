0,001% của ĐT Long An

Trong cuộc đua này, ĐT Long An yếu thế nhất khi cuộc chơi đã về thế cờ tàn. Trong khi họ làm khách trước Thanh Hóa thì HP Hà Nội và V. Hải Phòng đều đá sân nhà lại tiếp các đối thủ đã an bài. HP Hà Nội gặp Khánh Hòa đã đạt mục tiêu trụ hạng sớm một vòng đấu còn V. Hải Phòng đá với Hà Nội ACB đã xuống hạng.

Với bóng đá Việt Nam thì điều đấy xem như đã an bài với ĐT Long An khi phải gồng mình đá với Thanh Hóa, đồng thời mong những đối thủ đã an bài làm người hùng trên sân đối phương. Điều cực khó nếu không muốn nói là không thể trong bóng đá Việt Nam vào hoàn cảnh hiện tại.

Đã có những diễn giải vòng cuối theo kịch bản các mùa V-League rằng K. Khánh Hòa sắp tới sẽ buông cho HP Hà Nội lấy trọn 3 điểm để “được ăn” và “được gói mang về” lại còn có bạn ở mùa tới. Tương tự như thế, Hà Nội ACB đã rớt hạng cũng sẽ “ngoan ngoãn” khi làm khách tại Lạch Tray và được nhiều hơn mất từ núi tiền chống rớt hạng mà V. Hải Phòng rải ra cho bốn vòng cuối. Như thế thì nỗ lực của ĐT Long An trước Thanh Hóa cũng sẽ trở nên vô nghĩa.

Cuộc đua chống xuống hạng ở V-League trên lý thuyết thì ba đội cùng lo nhưng với kiểu chơi của bóng đá Việt Nam thì ĐT Long An đã xuống hạng.

Thế nên 0,001% trụ hạng của ĐT Long An chỉ có thể có nếu tồn tại thứ bóng đá trung thực.

TẤN PHƯỚC