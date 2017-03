02h45 ngày 12/3, sân Olimpico: Roma - Arsenal: Roma không đầu hàng

Cả lịch sử lẫn hiện tại chống lại Roma

Trong lịch sử, Roma đã 3 lần đụng độ với Arsenal (đều ở Champions League) và thành tích quả thực là rất đáng thất vọng. Trận đầu tiên diễn ra trên chính sân nhà Olimpico, trong khuôn khổ vòng bảng thứ hai mùa giải 2002-03. Đó là một cơn ác mộng cho Roma khi Thierry Henry lập hat-trick để giúp Arsenal ra về với chiến thắng 3-1, cho dù Cassano là người mở tỷ số trước. Ở trận lượt về sau đó 4 tháng, Cassano một lần nữa lập công, nhưng Roma cũng chỉ kiếm được 1 điểm để rồi bị loại với vị trí bét bảng, kém Arsenal 1 bậc (cũng bị loại). Cách đây 2 tuần, trận lượt đi tại Emirates càng khắc sâu thêm những cách biệt giữa hai đội dù tỷ số chỉ là 1-0. Đội quân dày dạn kinh nghiệm của HLV Spalletti đã chơi như những kẻ học việc trước một Arsenal trẻ trung đã “chấp” cả Fabregas lẫn Adebayor, những ngôi sao chủ chốt. Roma chỉ thua sát nút do sự kém cỏi của các chân sút bên phía đội bóng nước Anh.

Arsenal sẽ hành quân đến Roma mà vẫn không có Fabregas và Adebayor, nhưng so với trận lượt đi, họ có thêm Eduardo, cầu thủ vừa đặt dấu ấn cho ngày trở lại bằng cú vỉa gót điệu nghệ tung lưới Burnley hôm Chủ nhật. Trong khi đó, so với trận lượt đi, Roma mất tiền vệ De Rossi do án treo giò, mất Perrotta do chấn thương trong khi khả năng ra sân của Pizarro cũng như Totti bị đặt dấu hỏi. Cùng với những chấn thương dài ngày của Cicinho, Aquilani và Cassetti, Roma xem như mất hết những cầu thủ quan trọng nhất ở tuyến giữa. Nên nhớ rằng họ là đội đăng ký danh sách dự Champions League với đội hình mỏng nhất, chỉ 21 người (tối đa được đăng ký 25) vì thiếu cầu thủ. Cũng có những sự trở lại đáng mừng của Juan và Vucinic, nhưng không đáng gì so với những mất mát. Việc Roma bị Arsenal “quay” như chong chóng ở trận lượt đi bắt nguồn từ khả năng cầm bóng và tranh chấp rất yếu ở giữa sân. Trận này, không De Rossi, chẳng Perrotta và Pizarro, rất khó để Roma làm nên được một thế trận đổi khác.

Nhưng Roma không mất hy vọng

Cũng như trước trận kịch chiến với Inter ở Serie A cách đây 10 ngày, các cầu thủ và cựu cầu thủ của Roma thi nhau lên dây cót tinh thần cho mình bằng những tuyên bố mạnh miệng kiểu “Roma mạnh hơn Arsenal”. Đó là việc không hề thừa chút nào. Trước trận gặp Inter, Roma bị đánh giá cực thấp trên mọi phương diện, nhưng trong trận đấu, họ đã thể hiện một hình ảnh khác hẳn và chơi trên chân đối thủ, thậm chí suýt có được chiến thắng nếu trọng tài phân xử công minh hơn. Sức mạnh đó chỉ có thể đến nhờ tinh thần thi đấu của các cầu thủ Roma được nâng cao sau thất bại đáng hổ thẹn ở sân Emirates trước đó vài ngày. Trận hòa đầy thất vọng với Udinese ở Serie A cuối tuần qua cũng đã khiến sĩ khí của “Giallorossi” suy giảm ít nhiều, và giờ là lúc họ cần lấy lại sự tự tin.

Tuyến giữa của Roma sẽ mỏng manh hơn, nhưng hàng thủ lại được bù đắp bằng sự trở lại sau chấn thương của trung vệ Juan. Đây có thể xem như một sự đảm bảo bước đầu cho mục tiêu giữ sạch lưới của đội chủ nhà, bởi so với Loria, trung vệ chơi dở nhất trận lượt đi, Juan tài năng và kinh nghiệm hơn nhiều. Hậu vệ trẻ Motta cũng tỏ ra chắc chắn hơn qua mỗi trận đấu khoác áo Roma, trong khi Mexes vẫn là lá chắn không thể thiếu. Ở tuyến trên, Vucinic có thể ra sân ngay từ đầu, và đây là một điều hết sức quan trọng. Totti cũng sẽ gắng ra sân để lấy tinh thần cho đồng đội, trong khi Baptista đã vượt qua cơn cúm.

Đây là lần thứ hai trong mùa này Roma phải đối mặt với một thách thức thua 0-1 ở trận lượt đi trước một đội bóng Anh. Ở vòng bảng, họ đã thua Chelsea 0-1 tại Stamford Bridge, nhưng ở Olimpico, cũng trong muôn vàn khó khăn về lực lượng và lại khủng hoảng phong độ, Roma đã đứng dậy mạnh mẽ bằng thắng lợi 3-1 hết sức thuyết phục. Không ai hiểu vì sao họ làm được điều ấy, trừ chính họ. Trong chiến công mang tính bản lề đó (để lần đầu tiên Roma xếp nhất bảng), Vucinic ghi công đầu với một cú đúp quyết định. Nếu Arsenal xem thường Roma sau những gì đã xảy ra ở London hai tuần trước đây, họ sẽ phải trả giá đắt.

Dự đoán: 1-0 (Roma thắng hiệp phụ)