10 sự kiện thể thao nổi bật trong năm 2015

1- U19 Việt Nam lần thứ 2 liên tiếp giành giải Fairplay

Giải Fairplay do báo Pháp luật TP. HCM tổ chức đã bước sang năm thứ 3. Đây là giải thưởng nhằm vinh danh những cá nhân, tập thể có hành động đẹp, cao thượng trong thể thao. Đầu năm 2015, U19 Việt Nam (nòng cốt là U19 HAGL) đã vượt qua ứng cử viên Thành Lương để lần thứ hai liên tiếp giành được giải thưởng cao quý này.

Vào đầu năm 2016, báo Pháp luật TP.HCM sẽ tổ chức trao giải Fair Play năm thứ 4 và vinh danh một trong năm đề cử gồm cầu thủ Công Phượng, cầu thủ Abbas, CĐV Hoàng Yến, CĐV Hải Phòng và hình ảnh đẹp của U23 Việt Nam với đồng đội.

2- Thể thao Việt Nam vững top 3 SEA Games 2015

SEA Games 27 tổ chức tại Singapore có một điểm khác so với các năm trước là thời gian tổ chức vào giữa năm thay vì cuối năm như mọi khi. Đây là mùa SEA Games thành công vượt bậc của thể thao Việt Nam. Kết thúc SEA Games đoàn thể thao Việt Nam giành tổng cộng 73 HCV để xếp vị trí thứ 3 sau Thái Lan và chủ nhà Singapore. Điều đáng nói là khoảng 85% số HCV của đoàn Việt Nam đến từ những môn thể thao Olympic như bơi lội, điền kinh, đấu kiếm, Taekwondo, TDDC, Rowing,… Những VĐV tiêu biểu có thể kể đến Ánh Viên (bơi), Nguyễn Thị Huyền, Lê Trọng Hinh (điền kinh), Hà Thanh (TDDC),…

3 - Ánh Viên và Lý Hoàng Nam làm rạng danh thể thao Việt Nam





Năm 2015 có thể nói là năm đại thành công của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên và tay vợt Lý Hoàng Nam.

Giữa năm, Ánh Viên làm dậy sóng đường bơi tại SEA Games khi giành tổng cộng 8 HCV, phá 8 kỷ lục đại hội. Sau đó, Ánh Viên còn giành nhiều huy chương tại giải vô địch bơi thế giới. Với thành tích xuất sắc của mình, vào cuối năm nay, Ánh Viên đã được vinh danh là VĐV tiêu biểu năm 2015 của thể thao Việt Nam.

Trong khi đó, nam VĐV quần vợt Lý Hoàng Nam cũng không hề kém cạnh Ánh Viên khi giành hàng loạt chiếc cúp quốc tế danh giá. Tiêu biểu nhất là anh cùng với VĐV Sumit Nagal (Ấn Độ) đã xuất sắc lên ngôi vô địch đôi nam trẻ giải quần vợt danh giá Wimbledon. Thành tích xuất sắc xuyên suốt năm 2015 đã giúp Hoàng Nam trở thành người Việt Nam đầu tiên có mặt trong top 1000 bảng xếp hạng tuần ATP với vị trí 913.

4- Bê bối tham nhũng lũng đoạn FIFA

Những năm lẻ bóng đá thế giới rất ít những sự kiện hấp dẫn, tuy nhiên, năm nay lại khác nhưng nó lại mang màu sắc u ám. Đó là bê bối tham nhũng tại cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới FIFA khiến hàng loạt quan chức cao cấp mất chức hoặc sa vào vòng lao lý. Đáng chú ý nhất là 2 vị đứng đầu và quyền lực nhất bóng đá thế giới, chủ tịch LĐBĐ thế giới (FIFA) Sepp Blatter và Michel Platini, chủ tịch LĐBĐ Châu Âu (UEFA) đều ngã ngựa vì bê bối này.

5 - Barcelona lần thứ hai giành cú ăn ba vĩ đại

Gã khổng lồ xứ Catalan, Barcelona đã có một mùa giải đại thành công khi lần thứ 2 trong lịch sử giành cú ăn ba (gồm vô địch quốc gia, vô địch cúp quốc gia và vô địch Champions League). Barcelona cũng lập kỷ lục trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử 2 lần giành cú ăn ba. Vào năm 2009, Barcelona dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola cũng lần đầu tiên trong lịch sử giành cú ăn ba vĩ đại.

Ngoài ra, trong năm vừa qua, Barcelona cũng giành luôn siêu cúp Châu Âu và Cúp vô địch các CLB thế giới. Trong năm, Barcelona chỉ mất duy nhất 1 chiếc cúp, đó là siêu cúp quốc gia khi họ không thể vượt qua được Atletico Bilbao.

6- Trận quyền Anh thế kỷ kết thúc trong bê bối

Trận so găng giữa hai võ sĩ mạnh nhất thế giới hạng bán trung, “độc cô cầu bại” Floyd Mayweather và võ sĩ người Philippines Many Pacquiao đã thu hút hàng chục triệu người xem. Trận so găng thế kỷ kết thúc bằng việc Mayweather thắng điểm đối thủ Pacquiao.

Kết thúc trận đấu, tranh cải đã nổ ra khi nhiều người cho rằng Pac Man xứng đáng thắng vì chơi tấn công suốt từ đầu trận, trong khi Mayweather vẫn thi đấu với phong cách phỏng thủ đủng đỉnh thường thấy. Ngoài ra, người hâm mộ cũng thất vọng trước thông tin trước trận đấu, Pacquiao gặp chấn thương nên không thể đạt được phong độ tốt nhất khi đấu với Mayweather.

Bất chấp những bê bối đó, trận đấu đã đem lại lợi nhuận kết xù cho nhà tổ chức cùng khoảng tiền lên đến cả trăm triệu USD cho 2 võ sĩ. Mayweather, người chiến thắng trong trận đấu này đã đút túi số tiền 180 triệu USD, trong khi người thua cuộc Pacquiao cũng nhận được số tiền khoảng 130 triệu USD.

7- Tai tiếng doping của điền kinh Nga làm chấn động thế giới

LĐ điền kinh Nga vừa bị LĐ điền kinh quốc tế (IAAF) ra lệnh đình chỉ mọi hoạt động thi đấu quốc tế. Lí do là Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) phát hiện “một ổ” doping trong làng điền kinh Nga. Bản báo cáo hơn 300 trang của WADA cho thấy các quan chức thể thao Nga đã dung túng cho VĐV Nga thoải mái sử dụng Doping. Với quyết định này, điền kinh Nga đứng trước nguy cơ không được tham dự Olympic Rio 2016. Án phạt này chỉ được dở bỏ một khi LĐĐK Nga cho thấy họ thay đổi triệt để và kiểm soát được nạn doping đang hoành hành tràn lan trong liên đoàn này.

8 - Tyson Funy thắng sốc Klitschko

Trận quyền Anh hạng nặng thế giới IBF đã kết thúc đầy bất ngờ khi võ sĩ bị đánh giá cực thấp Tyson Fusy bất ngờ đánh bại Wladimir Klitschko. Trước trận đấu này, Fury được đánh giá chỉ có 10% cơ hội thắng trước võ sĩ 9 năm liền thống trị làng quyền Anh, Klitschko.

Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau đó, Fury đã tước danh hiệu vì không làm đúng quy định, từ chối thượng đại bắt buộc với võ sĩ thách đấu Vyacheslav Galzkov.

Chile lên ngôi vô địch Nam Mỹ

Chủ nhà Chile với dàn cầu thủ đồng đều và xuất sắc đã đánh bại Argentina của Messi để lên ngôi vô địch Nam Mỹ - Copa America. Sau khi cả hai đội hòa nhau 0-0 sau 120 phút thi đấu, trên loạt đấu súng, Chile đã đánh bại Argentina 4-1 để lần đầu đăng quang giải đấu lớn nhất Nam Mỹ này.

10 - Messi lại giành quả bóng vàng

Đúng như dự đoán, tiền đạo người Argentina, Lionel Messi đã đánh bại Ronaldo và đồng đội Neymar để giành danh hiệu quả bóng vàng FIFA năm 2015. Đây là lần thứ 5 Messi giành được giải thưởng cao quý này. Messi đã có 1 năm đại thành công khi cùng Bacelona giành cú ăn 5 (La Liga, cúp quốc gia, Champions League, siêu cúp Châu Âu và cúp vô địch các CLB thế giới). Tuy nhiên, trong năm vừa qua, Messi cùng các đồng đội trong đội tuyển Argentina đã mất chiếc cúp vô địch Nam Mỹ sau khi thua chủ nhà Chile ở loạt sút luân lưu trong trận chung kết của giải.