100 năm vui đắp, 100 phút tàn phá

Trước trận Cúp Liên đoàn Manchester United - Coventry HARGREAVES TRỞ LẠI Có lẽ đây mới là lúc sự nghiệp mới của tiền vệ Owen Hargreaves ở Manchester United thực sự bắt đầu. Từ khi đầu quân cho Old Trafford với giá 17 triệu bảng Anh, Hargreaves mới xuất hiện được 3 trận. Một ca chấn thương đầu gối đã khiến Hargreaves vắng mặt từ trận thắng Sunderland 1-0 vào ngày 1-9 đến nay. Trong những ngày vắng Hargreaves, tất nhiên là đội hình Manchester United vẫn vững bước tiến lên, đáng chú ý nhất là họ mới vừa thắng Chelsea 2-0 ở Premier League hôm Chủ nhật. Nhưng Hargreaves trở lại vẫn là có thêm sức mạnh, nhất là khi đội hình Manchester United vẫn chưa vươn tới phong độ đỉnh cao. Coventry chỉ là một đối thủ ở hạng Championship (dưới Premier League một bậc). Do vậy, như nhiều CLB khác, rất có thể HLV Ferguson sẽ ghép Hargreaves đá chung với một loạt vị trí dự bị trong trận vòng ba Cúp Liên đoàn kỳ này. Thủ môn Tomasz Kuzsczak sẽ thay thế Edwin van der Sar trong khung thành. Những tiền vệ như Lee Martin và Chris Eagles cũng sẽ được tung ra để học hỏi thêm kinh nghiệm thi đấu từ người đàn anh Hargreaves. Nói chung, Cúp Liên đoàn chỉ giống như một cơ hội cọ xát cho đội hình dự bị hoặc các thành viên của đội hình chính mới trở lại. Chỉ tiếc cho hậu vệ đội trưởng Gary Neville chưa thể trở lại ngay ở trận đấu với Coventry. Neville bị hết chấn thương này đến chấn thương khác trong hơn nửa năm nay, đáng nói nhất là anh mới giải phẫu mắt cá hồi tháng 5 vừa rồi. Theo HLV Ferguson, trận đấu với Coventry vẫn còn hơi sớm cho Neville: "Owen Hargreaves đang tập bình thường và cứ mỗi ngày một khá hơn. Gary Neville cũng đã tập cùng đội hình hạng nhất, nhưng trận đấu với Coventry vẫn còn quá sớm. Chúng tôi chờ thêm 7-10 ngày nữa". Phía Coventry, họ sẽ mang theo khoảng 11.500 khán giả đến Old Trafford, đó là một lực lượng hùng hậu. Cách đây chẳng bao lâu, Coventry vẫn còn chễm chệ ở vị trí đầu bảng Championship. Nhưng ba trận đấu gần đây nhất chỉ mang lại cho họ đúng một điểm và đội quân của Iain Dowie tức khắc rớt xuống vị trí thứ 8. Họ đang cần một kết quả tốt ở Old Trafford để ngăn chặn sự xuống dốc báo động ấy. Dowie nói: "Chơi ở Cúp Liên đoàn không giải tỏa được áp lực, nhưng hy vọng nó sẽ giúp chúng tôi tìm lại phong độ tốt trong các trận sân khách. Gặp Manchester United đương nhiên là một thử thách khó khăn, phải nói là khó khăn nhất, y như phải đá trên sân Arsenal, Liverpool hay Chelsea vậy. Nhưng chúng tôi không thể đến Old Trafford chỉ để cố thủ. Chúng tôi đến Old Trafford với ý đồ tấn công, nhất là khi có 11.500 khán giả Coventry đi theo".