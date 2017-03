10.000 vé đẹp trận VN - Thái Lan đã "cháy" hết

Coi chừng vé giả Trong những trận đấu vừa qua, hiện tượng vé giả tràn lan và những chiếc vé giả làm thật đến mức các nhân viên an ninh ở các khán đài không thể phân biệt được. Do BTC bố trí những thiết bị phát hiện vé giả nên người hâm mộ phải chắc chắn là mình đã mua được vé xịn. Cách phân biệt vé thật - giả do BTC công bố: Vé thật khi soi lên ánh sáng sẽ thấy hình ngôi sao 5 cánh trong vòng tròn được in chìm và trên mỗi vé có 2 tem chống làm giả với kích thước không giống nhau. Vị trí của hai tem ở giữa "Phần kiểm soát" và "Vé vào cửa". Một lượng vé giả lớn được tạo ra sau khi thay đổi khán đài nên người hâm mộ phân biệt màu sắc của vé trước khi mua (ở mỗi khu vực khán đài, vé sẽ có màu khác nhau).