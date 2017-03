12 sự kiện thể thao trong nước đáng nhớ năm 2013

1 - Cầu thủ Võ Nhật Tân giành giải thưởng FairPlay

Võ Nhật Tân trong ngày nhận giải Fair Play 2012. Ảnh: XUÂN HUY

Năm 2013 mở đầu bằng sự kiện cầu thủ Võ Nhật Tân (ĐTLA) giành giải thưởng Fair Play 2012. Giải thưởng do báo Pháp Luật TP. HCM lần đầu tổ chức vào ngày 29/1/2013 nhằm tôn vinh cái đẹp, hành động đẹp trong làng bóng đá Việt Nam.

Theo đó, trước trận đấu giữa Đồng Tâm Long An và Tây Ninh ở vòng 17 giải hạng nhất, cầu thủ từng khoác áo đội An Giang và Sài Gòn Xuân Thành là Nguyễn Thành Trung đã gọi điện thoại gợi ý Nhật Tân bán độ để Đồng Tâm Long An thất bại trước Tây Ninh.

Ngay sau cuộc điện thoại, Nhật Tân đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo đội bóng, từ đó vụ việc bị phanh phui. Sau khi bị phát giác, Nguyễn Thành Trung đã bị cấm thi đấu 5 năm.

Với hành động tố giác hành vi “môi giới bán độ” đó, cầu thủ Võ Nhật Tân đã vượt qua 2 ứng cử viên khác là trọng tài Võ Minh Trí và HLV Nguyễn Hữu Thắng (SLNA) để giành giải thưởng FairPlay đầu tiên của bóng đá Việt Nam.

Người về nhì là trọng tài Võ Minh Trí với hành động săn sóc cầu thủ của đội FC Sydney (Úc) bị chấn thương trong trận đấu thuộc khuôn khổ giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên 2012. Về thứ 3 là HLV Nguyễn Hữu Thắng (SLNA) khi anh chủ động đề xuất cùng BTC giải V-League hoãn trận gặp SHB Đà Nẵng vì các cầu thủ Đà Nẵng bị ngộ độc thực phẩm tập thể.

2 - Việt Nam giành quyền đăng cai giải AFF Cup 2014.

Tháng 4/2013, trong cuộc họp Hội đồng LĐBĐ Đông Nam Á, Việt Nam cùng với Singapore đã chính thức được chọn làm chủ nhà của giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2014. Đây là lần thức 4 Việt Nam được vinh dự đăng cai giải đấu này. Ba lần trước là các năm 1998, 2004, 2010.

3 - Huỳnh Quốc Anh đoạt quả bóng vàng Việt Nam



Quốc Anh, Kiều Trinh vui mừng nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2012. Ảnh: ANH PHÚC

Ngày 19/5, cầu thủ Huỳnh Quốc Anh (SHB Đà Nẵng) lần đầu đoạt quả bóng vàng Việt Nam 2012. Năm 2013 là năm nhiều sóng gió của bóng đá Việt Nam, các đội tuyển đều không đạt được thành tích như kỳ vọng nên rất khó chọn ra một người nổi trội để trao quả bóng vàng. Tuy nhiên, quả bóng vàng được trao cho Quốc Anh, cầu thủ từng dính đến vụ án bán độ cùng với Văn Quyến, Quốc Vượng, Văn Trương,… tại SEA Games 2005 là hoàn toàn xứng đáng.

Mùa giải 2012, đã chứng kiến những nổ lực vượt bậc của Quốc Anh, trong màu áo CLB SHB Đà Nẵng anh đã thi đấu cực kỳ ổn định và xuất sắc giúp đội nhà đăng quang ở V-League. Quốc Anh cũng là trụ cột không thể thiếu của đội tuyển Việt Nam. Quả bóng bạc thuộc về cầu thủ Lê Tấn Tài, Nguyễn Minh Phương giành quả bóng đồng.

Ở hạng mục dành cho nữ quả bóng vàng thuộc về thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh (TP.HCM) quả bóng bạc Lê Thị Thương (Than Khoáng sản VN) và quả bóng đồng Nguyễn Thị Ngọc Anh (Hà Nội)

Ở các hạng mục khác, Trần Phi Sơn (SLNA) giành giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất (nam), Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thuộc về Chương Thị Kiều (TP.HCM). Cuối cùng cầu thủ Gaston Merlo (SHB Đà Nẵng) giành giải cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất.

Quả bóng vàng là giải thưởng thường niên do báo Sài Gòn Giải Phóng đứng ra tổ chức. Đây là năm thứ 17, quả bóng vàng được trao cho các cá nhân xuất sắc, nổi trội trong hoạt động bóng đá. Lê Huỳnh Đức là cầu thủ đầu tiên nhận giải Quả bóng vàng vào năm 1995.

4 - Lê Quang Liêm đăng quang tại giải vô địch cờ chớp thế giới





Quang Liêm thi đấu rất tốt ở nội dung cờ chớp. Ảnh: FIDE.

Ngày 10/6/, lần đầu tiên trong lịch sử, kỳ thủ Lê Quang Liêm xuất sắc đăng quang tại giải vô địch cờ chớp thế giới tại Khanty-Mansiysk, Nga. Tại giải này, Lê Quang Liêm đã vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ thế giới như kỳ thủ nhà vô địch năm 2012 Alexandr Grischuk, Á quân giải cờ nhanh Ian Nepomniachtchi hay Ruslan Ponomariov để cán đích ở vị trí đầu tiên với 20,5 điểm.

Lần đầu tiên trong lịch sử, một kỳ thủ ở bộ môn cờ vua Việt Nam đăng quang tại một giải đấu thuộc cấp độ thế giới. Đây là chiến thắng lịch sử của nền thể thao Việt Nam nói chung và bộ môn cờ vua nói riêng trên đấu trường thế giới.

Cũng tại giải này, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn cũng thi đấu xuất sắc không kém khi anh cán đích ở vị trí thứ tư với 19,5 điểm.

5 - Câu lạc bộ Arsenal du đấu ở Việt Nam và sự kiện Running Man gây bão khắp thế giới

Vũ Xuân Tiến và Podolski cùng con rồng mà Tiến tặng đội Arsenal với lời chúc Arsenal sẽ hóa rồng và đạt thành tích cao trong mùa bóng mới. Ảnh: GETTY IMAGES

Tháng 7 vừa qua, người hâm mộ bóng đá nước nhà đã có dịp tận mắt chứng kiến đội hình mạnh nhất của CLB Arsenal (Anh) sang Việt Nam thi đấu giao hữu và giao lưu với NHM. Đây là sự kiện đáng nhớ của bóng đá Việt Nam.

Trong sự kiện này, nổi lên câu chuyện về chàng sinh viên Vũ Xuân Tiến chạy bộ gần 5 km quanh bờ hồ Hoàn Kiếm theo chiếc xe chở cầu thủ Arsenal. Quá ấn tượng với sự hâm mộ cuồng nhiệt của chàng trai trẻ Vũ Xuân Tiến, HLV Wenger đã mời anh lên xe giao lưu với các cầu thủ Arsenal. Sự kiện trên đã gây “bão” trên khắp các mặt báo, các diễn đàn mạng trong và ngoài nước. Báo chí Anh gọi Vũ Xuân Tiến là “Running Man”, còn CLB Arsenal trong clip đăng tải trên trang chủ đội bóng đơn giản gọi anh là người hùng của đội bóng.

Sau đó, Running Man Vũ Xuân Tiến còn được sang Anh tham quan CLB Arsenal, giao lưu với CĐV bên Anh. Hình ảnh Running Man Vũ Xuân Tiến ấn tượng đến mức ở Anh có những quán cà phê mang tên Running Man, Follow Man,… ăn theo hình ảnh chàng sinh viên này.

Với việc quảng bá hình ảnh cuồng nhiệt, thân thiện của người Việt Nam ra khắp thế giới, Running Man Vũ Xuân Tiến đã được đề cử giải Fair Play 2013.

Giải thưởng FairPlay do báo Pháp Luật TP. HCM sáng lập dự kiến sẽ được công bố vào ngày 15/1/2014 tại khách sạn Rex.

6 - Nguyễn Tiến Minh giành HCĐ cầu lông thế giới

Tiến Minh giành HCĐ lịch sử cho cầu lông Việt Nam. Ảnh: REUTERS

Ngày 10/8, lịch sử cầu lông Việt Nam đã sang trang khi Nguyễn Tiến Minh xuất sắc giành HCĐ cầu lông thế giới tại Quảng Châu, Trung Quốc. Mặc dù thua trước VĐV chủ nhà người được ví như “siêu nhân cầu lông” Lin Dan tại bán kết, nhưng chiếc HCĐ cũng là một kỳ tích, là niềm tự hào của bộ môn cầu lông Việt Nam.

Hiện tại, thành tích quốc tế ở bộ môn cầu lông chỉ hoàn toàn trông chờ vào sự tỏa sáng của Tiến Minh. Phía sau Tiến Minh là khoảng trống đáng sợ khi không có VĐV nào đủ sức tranh tài tại cấp độ thế giới. Trong khi đó, Tiến Minh đã 30 tuổi, độ tuổi ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, vậy mà, anh vẫn chiến đấu hết mình, vẫn cháy hết mình để xuất sắc mang về chiếc HCĐ quý giá cho thề thao nước nhà.

7 - Công Vinh ghi dấu ấn trong màu áo CLB Consadole Sapporo (Nhật)





Công Vinh để lại ấn tượng tốt trong màu áo CLB Consadole Sapporo

Sau khi kết thúc vòng 17 V-League 2013, Công Vinh đã rời CLB xứ Nghệ sang Nhật khoác áo CLB hạng nhì Consadole Sapporo (Nhật) theo bản hợp đồng có thời hạn 5 tháng. Việc thi đấu cho Consadole Sapporo của Công Vinh đã thu hút sự chú ý rất lớn của truyền thông và NHM Nhật Bản. Bên cạnh đó, về chuyên môn Công Vinh cũng để lại ấn tượng tốt với thái độ chuyên nghiệp trong sinh hoạt, tập luyện và máu lửa, cháy hết mình trong thi đấu.

Trong 9 trận thi đấu cho Consadole Sapporo, Công Vinh ghi được 2 bàn thắng. Một thành tích khá ấn tượng với cầu thủ lần đầu thi đấu cho một CLB nước ngoài. Với thành công về cả giá trị thương mại lẫn chuyên môn, sau khi hết hạn hợp đồng cho mượn, CLB Consadole Sapporo đã tiến hành đàm phán với CLB SLNA để mua lại hợp đồng của Công Vinh. Tuy nhiên, cả CLB Sông Lam Nghệ An và Công Vinh đều có nguyện vọng để Công Vinh trở lại Nghệ An thi đấu nên hợp đồng này đã bị đỗ vỡ.

8 - U19 Việt Nam gây sốt cho cả làng bóng đá Việt





U19 Việt Nam nhận danh hiệu Fairp Play tại giải vô địch U19 ĐNÁ

Năm 2013 là năm thất bại toàn diện của bóng đá nam Việt Nam, đội tuyển quốc gia thi đấu toàn thua ở vòng loại giải vô địch Châu Á, trong khi đó, U23 Việt Nam cũng thi đấu không khá hơn khi bọ loại ngay từ vòng bảng SEA Games 27. Tuy nhiên, trong năm này, sự kiện lứa cầu thủ U19 học viện HAGL Arsenal JMG của bầu Đức trình làng đã làm mát lòng mát dạ NHM.

Ngày 23/9 lứa cầu thủ U19 của bầu Đức (cộng vài cầu thủ U19 xuất sắc thuộc các CLB khác) chính thức ra mắt tại giải vô địch Đông Nam Á và lập tức gây sốt cho cả làng bóng đá Việt. Với phong cách thi đấu đỉnh đạc, đẹp mắt, FairPlay và đầy hiệu quả, U19 VN đã gây tiếng vang lớn trong khu vực. Tại giải U19 Đông nam Á, trận nào U19 VN cũng vấp phải lối chơi chặt chém của đối thủ. Bất chấp điều đó, U19 VN vẫn không cay cú, vẫn đá hay đá đẹp. Cả giải, U-19 Việt Nam thi đấu 7 trận nhưng chỉ nhận 1 thẻ vàng và xứng đáng khi được trao giải đội bóng Fair Play nhất giải.

Sau trận thua U19 Indonesia trong trận chung kết, trên các diễn đàn mạng NHM sôi sục, lên án lối chơi phản Faiplay của U19 Indonesia và các cầm còi có phần thiên vị đội chủ nhà của trọng tài thì các cầu thủ U19 VN không đổi thừa hoàn cảnh, chỉ lặng lẽ xin lỗi người hâm mộ. Trung vệ Đông Triều viết ngắn gọn trên trang facebook của mình “xin lỗi… xin lỗi mọi người nhiều lắm”. Cầu thủ trẻ Đức Huy cũng chia sẻ “xin lỗi… xin lỗi mọi người nhiều lắm. Không thể mang vinh quang về cho tổ quốc. Lại để hàng triệu người hâm mộ phải chờ” Cầu thủ Lâm Ti Phong cũng có lời tri ân người hâm mộ trên trang cá nhân “Ngắn gọn trong 2 chữ “buồn” và buồn”. Cám ơn tất cả những người đã ủng hộ tôi trong thời gian qua và đặc biệt xin lỗi người hâm mộ khi U19 VN không bước đến bục cao nhất của vinh quang”.

Chưa dừng lại ở đó, tại vòng loại U-19 châu Á, đội U-19 Việt Nam tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng, đẹp mắt với lối đá làm nức lòng người hâm mộ quê nhà. Họ thắng cả ba trận với lối chơi tấn công thuyết phục mà không nhận thẻ phạt nào. Nổi bật nhất là chiến thắng 5-1 trước đối thủ cực mạnh U-19 Úc. Sau trận thắng U19 Úc, một cầu thủ U19 Úc đã hỏi hậu vệ Đông Triều là đội sẽ được thưởng bao nhiêu sau trận thắng này. Đông Triều bình thản trả lời rằng “tụi tao không được tiền nhưng có những thứ nhiều hơn tiền, đó là có hàng triệu người hâm mộ ở sau lưng”.

Với tiếng vang mà các cầu thủ U-19 Việt Nam thể hiện ở hai giải đấu quốc tế và được chính các quan sát viên của AFF, AFC ghi nhận về hành vi đẹp cả trên sân, đẹp trong ứng xử và đẹp cả ở lối chơi.

Với lối đá đẹp cả trong lẫn ngoài sân cỏ, không ngạc nhiên khi đội U-19 Việt Nam đã nhận được đề cử giải FairPlay 2013. Giải thưởng do báo Pháp luật TP. HCM đứng ra tổ chức và sẽ tiến hành công bố và trao giải vào ngày 15/1/2014 tại khách sạn Rex.

9- Bóng đá Futsal nam Việt Nam có chiến thắng lịch sử trước nhà vô địch thế giới Brazil





Futsal nam Việt Nam có chiến thắng gây sốc trước ĐKVĐ thế giới Brazil. Ảnh: Đức Đồng - VNE





Từ ngày 19 đến 22/11, tại nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM đã diễn ra giải thi đấu Futsal quốc tế TP. HCM 2013. Giải đấu nhằm giúp các cầu thủ Futsal nam cọ sát, tích lũy kinh nghiệm nhằm chuẩn bị cho SEA Games 27. Với mục tiêu đó, BTC giải đã mời toàn hàng khủng tham dự giải đó là ĐKVĐ Đông Nam Á-đối thủ trực tiếp của Việt Nam tại SEA Games 27 Thái Lan, ĐKVĐ Châu Á Nhật Bản và ĐKVĐ thế giới Brazil.

Được đánh giá là đội yếu nhất giải đấu nên không có gì ngạc nhiên khi Futsal Việt Nam thua 2 trận đầu trước Thái Lan và Nhật Bản. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra trong trận cuối, Futsal Việt Nam đã gây địa chấn khi giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước nhà vô địch thế giới Brazil.

Dù đây chỉ là giải giao hữu và Brazil cũng không thi đấu gắng sức vì Brazil chỉ cần thua nhẹ cũng vô địch nhưng không thể phủ nhận công sức và nổ lực thi đấu hết mình để làm nên chiến thắng gây sốc của đội Futsal nam Việt Nam. Đây là chiến thắng lịch sử, một chiến thắng để đời của nền Futsal vừa manh nha phát triển của Việt Nam. Điều này tạo động lực và sức bật lớn giúp Futsal nam có chiếc HCB tại SEA Games 27 sau trận thua Thái Lan.

10 - Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ từ chức





Ông Nguyễn Trọng Hỷ đột nhiên xin rút lui khỏi vị trí chủ tịch VFF khi SEA Games 27 cận kề. Ảnh: XUÂN HUY

Ngày 5/12, ngay trước khi U23 VN thi đấu SEA Games 27, tại Hội nghị BCH VFF lần thứ 5 khóa VI chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe. Sau khi từ nhiệm, ông Nguyễn Trọng Hỷ cũng đề cử phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng làm quyền chủ tịch trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI.

Sau đó, Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, kết quả 100% đại biểu nhất trí đồng ý để ông Nguyễn Trọng Hỷ từ nhiệm và ông Lê Hùng Dũng sẽ giữ chức quyền chủ tịch đến hết nhiệm kỳ còn lại.

11 - Đoàn thể thao Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu huy chương và lọt vào Top 3 tại SEA Games 27

Ánh Viên là VĐV thành công nhất của Thể thao Việt Nam tại SEA Games 27. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Từ ngày 11/12 đến 22/12, SEA Games 27 đã chính thức diễn ra tại Myanmar. Tại lần tham dự này, Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu đoạt ít nhất 70 HCV và kết thúc ở vị trí top 3 Đông Nam Á. Kết thúc SEA Games đoàn Thể thao Việt Nam đoạt 73 HCV, 85 HCB và 86 HCĐ đứng ở vị trí thứ 3, hoàn thành mục tiêu đề ra trước khi tham dự SEA Games.

Nhìn tổng thể, dù hoàn thành chỉ tiêu huy chương nhưng đây có thể coi là kỳ SEA Games thất bại của Thể thao Việt Nam. Đội tuyển U23 bóng đá nam bị loại ngay từ vòng bảng. Đội tuyển nữ và cả 2 đội Futsal nam nữ đều thất bại trong trận chung kết trước người Thái.

Ngoài ra, sau kỳ SEA Games này nhiều nhà chuyên môn cũng chỉ ra căn bệnh trần kha của thể thao Việt Nam, đó là bệnh thành tích. Để đạt được mục tiêu đề ra, thể thao Việt Nam đã đầu tư quá dàn trải, không chú trọng đầu tư vào chiều sâu cho những môn thuộc hệ thống Olympic. Kết quả là, mặc dù xếp sau Việt Nam tại SEA Games 27, nhưng các đoàn thể thao khác như Singapore, Malaysia, Philippines vẫn có những thu hoạch rất lớn từ những môn thể thao thuộc hệ thống Olympic. Từ đó, khi thi đấu ở những đấu trường lớn hơn như Asiad hay Olympic, họ có những VĐV đủ sức tranh HCV với các quốc gia mạnh khác trên thế giới.

Trong khi đó, thể thao Việt Nam đầu tư không có trọng điểm nên hầu như chúng ta không thể chắc được VĐV nào có thể đoạt HCV tại các kỳ đại hội lớn. Quanh đi quẩn lại chỉ có Ánh Viên, Thạch Kim Tuấn, Vũ Thị Hương,,… Tuy nhiên, những VĐV này cũng chỉ có thể tranh chấp huy chương ở đấu trường Châu Á, còn cỡ như Olympic thì đây được coi là nhiệm vụ bất khả thi. Hi vọng ở đấu trường Olympic bây giờ chủ yếu đặt lên vai các VĐV thuộc môn TDDC (SEA Games này chủ nhà Myanmar loại TDDC ra khỏi chương trình thi đấu) nơi có 2 nhà vô địch thế giới nam nữ đều tên Hà Thanh là Phan Thị Hà Thanh (nữ) và Nguyễn Hà Thanh (nam).

12 - Ánh Viên giành HCV lịch sử, Vũ Thị Hương trở lại ấn tượng tại SEA Games 27

Vũ Thị Hương trở thành ngôi sao sáng nhất của làng điền kinh nữ Đông Nam Á tại SEA Games 27. Ảnh: Đức Đồng - VNE

Tại SEA Games 27 vừa qua, đội tuyển bơi Việt Nam đã xuất sắc đoạt 5 HCV. Đây là thành tích cao nhất của đoàn Thề thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games. Nổi bật nhất trong số các kình ngư của chúng ta không ai khác đó là Ánh Viên. Tại SEA Games 27, cô gái mới 17 tuổi Ánh Viên thi đấu 8 nội dung và xuất sắc mang về 3 HCV, 2HCB và 1HCĐ, phá 2 kỷ lục SEA Games. Ánh Viên cũng chính là người đoạt nhiều huy chương nhất của Đoàn Thể Thao Việt Nam tại SEA Games 27.

SEA Games 27 cũng đánh đấu sự trở lại ngoạn mục của nữ hoàng điền kinh Việt Nam Vũ Thị Hương khi cô xuất sắc đoạt 2 HCV trên đường chạy 100 và 200 mét. CÒn nhớ tại SEA Games trước, do nhiều yếu tố cả khách quan lẫn chủ quan (Hương bị chấn thương trước giải), Vũ Thị Hương đã đánh mất 2 HCV tại 2 nội dung sở trường 100 và 200 mét. Lần này, khi chấn thương đã qua đi, Vũ Thị Hương đã có sự trở lại ngọt ngào khi giành 2 HCV ở 2 nội dung sở trường để giành lại ngôi vương đã mất.

Với thành tích ấn tượng tại SEA Games 27, Nguyễn Thị Ánh Viên và Vũ Thị Hương được cho là 2 ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu VĐV tiêu biểu nhất năm 2013 của thể thao Việt Nam.

PHẠM QUANG