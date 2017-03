200 fan Anh được dặn tránh say xỉn khi đến Mỹ Đình

Các fan Anh luôn được quan tâm tối đa khi ra nước ngoài. Ảnh: GI.

CĐV Anh vẫn luôn có tiếng về chuyện hay gây gổ trên sân. Chính vì thế, khi các fan xứ sở sương mù ra nước ngoài, không chỉ lực lượng an ninh nước sở tại phải lo lắng mà ngay cả các bộ phận chức năng của Anh cũng phải quan tâm tối đa.

Trong chuyến du đấu của Arsenal ở 3 quốc gia châu Á là Indonesia, Việt Nam và Nhật Bản, có đến hơn 200 fan ruột của đội bóng này cũng theo chân. Văn phòng ngoại giao Anh cung cấp nhiều điều cần ghi nhớ đối với đội quân này.

Một trong số đó là chuyện không mang rượu hay đồ uống có cồn vào sân để tránh gặp rắc rối với lực lượng an ninh. Fan Arsenal cũng được yêu cầu tuân theo sự hướng dẫn của lực lượng an ninh trên sân, tránh những hành động phản ứng quá đà. Đồng thời, khi có vấn đề gì, liên hệ ngay với cán bộ an ninh biết tiếng Anh gần nhất để tìm sự giúp đỡ. Để tránh những va chạm sau trận đấu, các fan Anh cũng được dặn chờ cho các fan Việt Nam ra về hết và ở lại sân Mỹ Đình ít nhất nửa tiếng sau khi trận đấu kết thúc.

CĐV Arsenal người Anh cũng được thông báo nhiều về các quy định an ninh, an toàn ở sân Mỹ Đình như không được mang pháo sáng, vật gây cháy, bật lửa khi vào sân, không được mang theo cán cờ để không bị biến thành hung khí và nước uống mang vào sân cũng phải chứa trong các bịch nước thay vì chai nhựa…

Ngoài ra, khi đi du lịch tại Việt Nam, các fan của Arsenal cũng được dặn đề phòng móc túi ở những nơi đông người và cẩn thận tối đa khi qua đường vì có nhiều xe máy.

Theo Nguyễn Tùng (VNE)