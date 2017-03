3 thẻ đỏ và 1 trọng tài suýt ăn đòn

ĐPM.Nam Định - Tiền Giang: 2-1

Hơn toàn diện về trình độ, kinh nghiệm và độ quái, ĐPM.Nam Định chơi trên chân hoàn toàn so với ĐKVĐ Tiền Giang. Khi tỷ số đã là 2-0 và trận đấu bước vào phút bù giờ thì sự cố xảy ra.

Phút 28, Danh Ngọc tạt bóng hiểm hóc, Ngọc Linh khống chế bằng mu bàn chân rất kỹ thuật, loại hậu vệ Tiền Giang rồi sút chéo góc mở tỷ số của trận đấu.

Có bàn thắng, ĐPM.Nam Định cầm bóng chơi thong dong. Họ không cho Tiền Giang cơ hội tiếp cận cầu môn trong khi cứ lên bóng là tạo ra cơ hội nguy hiểm.

Phút 65, Việt Dũng đột phá táo bạo qua 3 hậu vệ Tiền Giang, căng vào trong để tiền đạo Mạnh Dũng sút căng nâng tỷ số lên 2-0.

Trận đấu coi như ngã ngũ và các cầu thủ Tiền Giang bắt đầu nản chí, không giữ được thái độ thi đấu quyết tâm sau bàn thua thứ 2.

Nhưng đúng phút 90, một quyết định có phần thiếu tỉnh táo của ông trọng tài Võ Quang Vinh đã khiến trận đấu đổ vỡ.

Hậu vệ ĐPM.Nam Định trả bóng về lố trong khi thủ môn Thành Trung đã di chuyển. Thủ môn này buộc phải ngả người để khống chế bóng bằng ngực. Trọng tài thổi còi phạt lỗi để bóng chạm tay và rút thẻ vàng thứ 2 cho cầu thủ này, cho Tiền Giang được hưởng quả đá phạt gián tiếp.

Các cầu thủ cũng như các thành viên BHL ĐPM.Nam Định phản ứng quyết liệt, xông vào trọng tài để phản đối. Thủ môn Thành Trung nhất quyết không chịu rời sân và đòi ăn thua đủ với trọng tài.

Do quá bức xúc, cầu thủ này còn thách thức cả BTC và có những lời lẽ rất khiếm nhã khi được đưa khỏi sân.

Mất vài phút, Tiền Giang mới có thể thực hiện quả đá phạt và Duy Khánh ghi bàn thắng. Ngay sau tình huống này, trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu.

Cảnh sát đã phải chạy vào sân để đưa trọng tài Võ Quang Vinh rời khỏi sân trong sự bao vây của các cầu thủ ĐPM.Nam Định. Trong số những người lao vào trọng tài dữ nhất có HLV trưởng Nguyễn Văn Dũng và tiền đạo Hoàng Ngọc Linh.

Theo Trưởng đoàn Doãn Dũng, BTC có ác cảm với ĐPM.Nam Định, cố tình phân công ông trọng tài Võ Quang Vinh, người ở VCK U-21 năm 2006 đã từng đuổi Ngọc Linh ra khỏi sân và cố tình giúp đội chủ nhà Đà Nẵng có 1 điểm (hòa 1-1). Vì có "tiền sử" như thế nên phía ĐPM.Nam Định mới "nổi cơn điên".

An Giang - Bình Định: 0-2

Hai đội đá quyết liệt và sôi nổi suốt cả trận đấu. Dù không có những pha bóng thô bạo hay màn trả đũa nhau bằng gầm giày, cùi chỏ nhưng trọng tài Lê Thanh Hải cũng phải 2 lần rút thẻ đỏ. Cả hai cầu thủ bị đuổi khỏi sân đều của Bình Định

Thực tế, An Giang đã chơi tốt và tỏ ra có nét hơn. Nhưng khâu dứt điểm của họ có vấn đề trong khi lại không may như Bình Định, đội bóng phá vỡ thế bế tắc bằng bàn thắng hơi "rùa" phút 30. Thành Tài sút phạt trúng đầu một hậu vệ An Giang.

Có bàn thắng nhưng chơi không tốt và bị dồn ép trong cả nửa cuối hiệp 2, thật may là Bình Định có một thủ môn xuất sắc. Những pha bay người cản phá rất hay của thủ thành này đã cứu thua cho đội nhà ít nhất 3 tình huống.

Kịch tính được đẩy lên cao ở 10 phút cuối trận. Đầu tiên, Đức Tô nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân trong khi Bình Định đang bị ép sân dữ dội. Đúng phút 88, từ một pha phản công nhanh, Thiên Vỹ đột phá táo bạo qua 2 hậu vệ rồi sút căng nâng tỷ số lên 2-0.

Sau tình huống này, đến lượt Văn Hoán bị đuổi khỏi sân và Bình Định chỉ còn chơi với 9 người. Tuy nhiên, thời gian còn quá ít và An Giang không thể làm gì được đối thủ.

Chiều nay 13/10, lượt trận thứ 2 ở bảng A sẽ diễn ra với 2 trận đấu: Đà Nẵng - TCDK SLNA (15h30) và Khatoco Khánh Hòa - ĐT.LA (17h30).