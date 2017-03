300 tỉ đồng và U-19 của ai?

Ai nghe con số này cũng choáng vì các giải đấu quốc gia vẫn chạy ăn từng bữa trong lúc tiền cho các đội tuyển tập huấn, thi đấu để đạt các chỉ tiêu trọng điểm đều phải cân nhắc từng đồng.

Rõ nhất là đội tuyển U-19 Việt Nam sắp sửa dự vòng loại U-19 châu Á với mục tiêu đoạt vé vào vòng chung kết bị hủy chuyến tập huấn ở Nhật do phía bạn kín lịch là một lý do không thuyết phục. Đơn giản kế hoạch cho các đội tuyển quốc gia đã được VFF lên cả năm thế mà không hiểu sao bị hủy một cách bất ngờ. Thậm chí nếu muốn thì VFF vẫn có khả năng thay đổi địa điểm. Thêm dự kiến U-19 Việt Nam có hai trận giao hữu với U-19 Nhật và U-19 Úc giờ chót cũng đổ bể và được VFF lý giải do thời gian quá ngắn (!?).

Tiếp đó, việc HLV Hoàng Anh Tuấn đề xuất chuyến tập huấn trong nước ở Nha Trang tương tự lần hội quân đá giải U-19 Đông Nam Á cũng bị VFF từ chối.

Chỉ tội cho các cầu thủ trẻ vẫn phải tập trên sân Trung tâm đào tạo trẻ VFF cho đỡ tốn kém dù rằng cái mặt sân không đạt tiêu chuẩn ấy ông Miura từng gọi là “sân ruộng”.

HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ nếu đội tuyển U-19 Việt Nam lần này có điều kiện tập huấn tốt hơn, không cần đến đi Tây, đi Nhật như đồng nghiệp hồi hai năm trước thì chắc chắn học trò ông sẽ tiến bộ hơn nhiều. Việc thầy trò Hoàng Anh Tuấn không có điều kiện và tìm môi trường tốt hơn mặt “sân ruộng” nhưng không được đáp ứng nghe sao xót xa quá.

Đến đây thì không hiểu U-19 Việt Nam bây giờ là của ai và con số “khủng” 300 tỉ đồng là có thật hoặc có dành phần nào đầu tư cho cầu thủ trẻ?

Hay VFF lại muốn không gieo mà vẫn hái quả như từng “ăn nhờ” lứa cầu thủ bầu Đức?