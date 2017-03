60.000 nhân viên an ninh cho Olympic Rio 2016

Linh vật Ginga của Olympic Rio

Tình hình an ninh tại Brazil vốn không được tốt lắm nên Olympic Rio 2016 quốc gia Nam Mỹ này phải huy động lực lượng an ninh khổng lồ lên tới 60.000 người. Trong khí đó, Olympic London 2012 là 40.000 và Olympic Athens 2004 là 75.000 người. Vì sao những kỳ Thế vận Hội này có số nhân viên an ninh kỷ lục? Vì xã hội Brazil vốn bất an với nạn trộm cắp, giựt dọc, bắn giết, thanh toán nhau bằng súng trên đường phố. TP Rio của Brazil cũng là một thành phố nổi tiếng về mức độ tội phạm.

Còn với Thế vận Hội London và Athens con số nhân viên an ninh vượt mức rất cao là lo nạn khủng bố quốc tế.

Theo Bộ Quốc phòng Brazil thì chi phí cho công tác an ninh tại Olympic Rio năm 2016 vào khoảng 195,10 triệu USD.