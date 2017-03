9 trận đấu ác liệt nhất của Ferguson tại MU

Chung kết Cup C2 năm 1991, thắng Barca 2-1 (xem clip). Steve Bruce và Mark Hughes lần lượt đưa MU vượt lên dẫn 2-0. Ronald Koeman sau đó gỡ lại một bàn cho Barca, nhưng không đủ để ngăn đại diện của nước Anh giành danh hiệu châu Âu đầu tiên kể từ năm 1968. Trong cơn mưa ở Rotterdam (Hà Lan) hôm đó, CĐV của "Quỷ đỏ" sung sướng đồng ca bài "Always Look On The Bright Side Of Life" (Hãy luôn nhìn vào mặt sáng của cuộc đời).

Premier League năm 1993, thắng Sheffield Wednesday 2-1. MU cần ba điểm để chấm dứt cơn khát vô địch quốc gia kéo dài 26 năm. Họ ban đầu để đối phương dẫn trước 1-0 và niềm hy vọng như lụi dần khi tỷ số đó được duy trì cho đến gần cuối trận. Nhưng rồi, hai bàn thắng muộn của Steve Bruce đã làm thay đổi tất cả. Sân Old Trafford bùng lên phấn khích, còn với HLV Ferguson, đây chính là danh hiệu Premier League đầu tiên trong chuỗi 10 chiếc Cup vô địch Anh tính đến năm 2008.

Premier League năm 1996, thắng Newcastle 1-0. Tờ Daily Mail từng bình luận đây chính là trận đấu quan trọng nhất mang tính quyết định đến chức vô địch kể từ khi giải Ngoại hạng Anh được khai sinh năm 1992. Còn hai tháng nữa là giải kết thúc, Newcastle lúc đó đang chiếm thế thượng phong với ngôi đầu bảng, nhiều hơn MU bốn điểm và còn một trận chưa đấu.

Hiệp một, phải nhờ đến sự xuất sắc của Peter Schmeichel, đội khách mới tránh bị thủng lưới. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, họ bất ngờ có được bàn thắng quý như vàng từ Eric Cantona. Ba điểm có được trận này là yếu tố quan trọng giúp MU giành chức vô địch mùa đó - danh hiệu quán quân thứ ba chỉ trong bốn năm của Alex Ferguson.

Chung kết Cup FA năm 1996, thắng Liverpool 1-0 (xem clip). Người lập công duy nhất mang Cup về cho MU chính là người anh hùng thời ấy của họ - Eric Cantona. Chiến thắng này giúp "Quỷ đỏ" có được cú đúp thứ hai trong vòng ba mùa giải.

Bán kết Cup FA năm 1999, thắng Arsenal 2-1 (xem clip). Có những trận đấu khiến bạn thêm yêu bóng đá. Và đây là một trong những trận đấu như thế. Bàn thắng tuyệt đẹp của Beckham đưa MU vượt lên, nhưng Arsenal sau đó gỡ hòa. Phần thắng bỗng nghiêng nhiều về "Pháo thủ" khi Roy Keane bị đuổi và về cuối trận thì nhận được quả penalty. Tuy nhiên, trên chấm phạt đền Dennis Bergkamp không thắng được Schmeichel, để rồi trong hiệp phụ Ryan Giggs làm nên bàn thắng đẹp nhất lịch sử Cup FA, mang về chiến thắng cho MU.

Bán kết Champions League năm 1999, thắng Juve 3-2 (xem clip). Một trong những cuộc lội ngược dòng hay nhất của MU. Ở lượt đi, hai đội hòa 1-1 tại Old Trafford. Nỗi lo lắng phủ lên "Quỷ đỏ" khi đội chủ nhà liên tiếp ghi hai bàn đưa tổng tỷ số sau hai lượt trận lên thành 3-1. Tuy nhiên Roy Keane, Dwight Yorke rồi Andy Cole lần lượt lập công giúp đội lọt vào trận chung kết C1/Champions League đầu tiên sau 31 năm.

Chung kết Champions League năm 1999, thắng Bayern Munich 2-1 (xem clip). Phút 90 của trận chung kết năm đó, niềm hy vọng ăn ba của MU gần như tắt hẳn. Tỷ số khi đó là 1-0 nghiêng về đại diện của nước Đức. Nhưng rồi, hai bàn thắng của Teddy Sheringham và Ole Solksjaer đã khiến trận đấu ấy trở thành một trong những trận chiến đáng nhớ nhất của lịch sử bóng đá.

Premier League năm 2007, thắng Everton 4-2. Đây là giai đoạn căng thẳng nhất mùa giải. Trên bảng xếp hạng, MU chịu sức ép dữ dội từ Chelsea đứng ngay sau. Tuy nhiên, thày trò HLV Ferguson lại bất ngờ để Everton dẫn 2-0. Chelsea trong khi đó dẫn bàn Bolton. Nếu các kết quả này được giữ nguyên, cơ hội vô địch của MU sẽ rất chông chênh. Tuy nhiên, nhờ may mắn và quyết tâm đến cùng, họ lại tạo nên một cuộc ngược dòng không thể quên.

Chung kết Champions League 2008, thắng Chelsea 6-5 trên chấm 11 mét (xem clip). Ronaldo mở tỷ số nhưng Lampard sau đó đưa thế trận về thế cân bằng. Sau hai hiệp phụ không có thêm bàn thắng, hai đội bước vào loạt sút penalty. Ronaldo một lần sút hỏng nên nếu ở loạt thứ năm Terry thành công, chức vô địch sẽ thuộc về Chelsea. Tuy nhiên, thủ quân đội bóng áo xanh lại trượt chân dâng cơ hội và Cup cho thày trò Alex Ferguson.