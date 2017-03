90 phút cho 22 tỷ

Lịch sử không ủng hộ kèo trên? Một trận đấu play-off về lý thuyết, áp lực đè lên vai đội đội “kèo trên” nhiều hơn dù độ chênh giữa chuyên nghiệp và hạng nhất khác nhau rất xa. Ở thời điểm hiện nay, sức mạnh của hai đội vẫn dựa trên những cầu thủ ngoại nắm vị trí chủ lực. Phía Hòa Phát có Williams và Das Sylva vẫn duy trì cảm giác ghi bàn tốt. Trong khi đó, An Giang vẫn là tiền đạo Michel ở trên cùng chỉ huy tuyến giữa sẽ là “người không phổi” Issawa quá dày dạn kinh nghiệm. Chắc chắn Hòa Phát phải tính đến việc giải quyết Issawa vì trên 70% bóng hiểm đều xuất phát từ đôi chân tiền vệ người Thái này. Dàn nội binh Hòa Phát tinh hơn nhưng tinh thần và sự thoái mái sẽ không bằng An Giang chẳng có gì để mất. Có thể HLV Trần Bình Sự sẽ cho Padilha “đái công chuộc tội” sau quả 11 m hỏng ăn khiến Hòa Phát phải đi play-off, còn An Giang thì trông chờ vào “thần tài” Michel ăn banh của Issawa. Michel vốn nổi tiếng về đội nào đội đó lên qua kỳ tích 2005 đầu quân cho Đông Á Pomina (thắng Cần Thơ trận play-off), 2006 khoác áo Thanh Hóa thì đội này lên hạng. Lần này liệu vận may có ở bên Michel cùng các cầu thủ miền Tây? TẤN PHƯỚC