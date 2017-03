90 triệu USD để có C. Ronaldo

C. Ronaldo không vui dù giá trị tăng cao do mẹ bị ung thư Sau bản hợp đồng giá trị với MU và biết rằng giá trị của mình lên rất cao khi Real đang muốn sở hữu mình về đá ở La Liga, C. Ronaldo vẫn không vui vì mẹ anh - bà Dolores Aveiro đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư ngực hiểm nghèo. Được biết sau nhiều lần phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy được khối u ra khỏi lồng ngực mẹ anh để tiếp tục điều trị bằng phương pháp hóa trị và xạ trị nhưng bệnh tình của bà Aveiro vẫn chưa có dấu hiệu khả quan. Hai năm trước, C. Ronaldo đã phải chịu tang cha khi thân phụ anh chết vì chịu tác hại của rượu do chứng nghiện rượu và uống nhiều quá. Anh của C. Ronaldo là Hugo thì sau đó dính vào chuyện nghiện ngập và phải đi cai nghiện bằng tiền đá bóng của em mình. Một người bạn thân của C. Ronaldo cho biết, với cầu thủ này, mẹ là tất cả vì anh đã mất mát quá nhiều và nay chỉ nguyện cầu với hy vọng bệnh tình ung thư của mẹ qua được. NH