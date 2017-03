97 km hãi hùng của áo vàng Thành Tâm

11 chặng liền mặc áo vàng là một kỷ lục, đã thế Nguyễn Thành Tâm còn “ôm” cả áo xanh lẫn áo chấm đỏ và cùng đội GHNT An Giang dẫn đầu giải đồng đội. Chính HLV kỳ cựu Tiêu Gia Xương khi nói về Nguyễn Thành Tâm đã ví đây là một tay đua mang dáng dấp như cố cua rơ Huỳnh Kim Hùng ngày nào bởi những cú tăng tốc rất “ngọt” tại mức đến. Tâm còn là tay đua đường trường rất xuất sắc đồng thời cũng thể hiện khả năng leo đèo rất tốt mà rõ nhất là chiến thắng ngoạn mục trên đỉnh Hải Vân.

Làng xe đạp Việt Nam thường dành những mỹ từ như vua nước rút hay chuyên gia tốc độ… để phong cho Tuấn Anh hoặc Lê Văn Duẩn. Thế nhưng 11 chặng trước với không ít lần thấy Thành Tâm rút thắng cả Lê Văn Duẩn lẫn Tuấn Anh đã gọi Tâm là “siêu nhân”.





Thành Tâm bị ngã xe nhưng vẫn lên xe thực hiện nốt lộ trình với gương mặt buồn bã do biết bị xé áo vàng. Ảnh: MQ

Thế nhưng trong chặng 12 từ Quy Nhơn đi Tuy Hòa chỉ có 97 km không ai ngờ Tâm lại bị xé áo vàng với sự bứt lên rất xa của top đầu trong đó có cua rơ Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7).

Mới xuất phát 40 km khi vào dốc Găng áo vàng Thành Tâm đã bị tấn công tới tấp. Sau nhiều lần được đồng đội bảo vệ lẫn kéo vào, cuối cùng thì Tâm đã bị đánh bật.

Nhìn Thành Tâm mất áo vàng trong chặng đua chỉ có 97 km, dân trong nghề nói rằng tai nạn đấy xảy ra do ban huấn luyện đội GHNT An Giang quá tham khi muốn thôn tính cả áo vàng, áo xanh, áo chấm đỏ và giải đồng đội sau 11 chặng. Ngoài ra cũng phải tính đến yếu tố GHNT An Giang cấu kết với đội Đống Đa Hà Nội thao túng trên đường đua đã vô tình tạo ra quá nhiều đối thủ chống lại họ. Để chống lại cặp GHNT An Giang - Đống Đa Hà Nội nhiều đội mạnh còn lại đã tự liên kết với nhau. Nói là “liên minh” cũng đúng mà nói là những đội không có thành tích hợp lực để đánh chiếm lại từng danh hiệu cũng không sai.

Mà trong xe đạp đường trường nhất là với đường đua xuyên Việt khốc liệt năm nay thì vừa lo bảo vệ thành tích vừa chống lại các “liên minh” thì chỉ cần chút sơ sẩy là bị “dập” ngay.

97 km vừa qua từ Quy Nhơn đến Tuy Hòa là một minh chứng. Khi mà GHNT An Giang và Đống Đa Hà Nội cứ nhăm nhe Lê Văn Duẩn canh me giật áo xanh hay Mai Nguyễn Hưng đe dọa áo vàng cùng việc sợ VUS TP.HCM lấy ngôi đồng đội thì không ngờ các đợt tấn công khác dồn dập ập đến. Thậm chí người hàng xóm Dược Domesco Đồng Tháp cũng “hợp tác” với các êkíp khác để đánh GHNT An Giang bằng những cuộc tấn công áo vàng tới tấp.

Các đợt tấn công mở ra liên tục bắt đầu từ dốc Găng đã đánh bật cả dàn bao bảo vệ áo vàng vốn kém về đèo dốc dù họ rất nỗ lực kéo để Thành Tâm đeo vào.

Đánh hoài, đánh hoài rồi cũng vỡ. Dù bên cạnh áo vàng Thành Tâm còn các đồng đội Trịnh Đức Tâm, Lê Ngọc Sơn, Hoàng Giang… đi cùng nhưng không chống nổi các đợt tấn công của nhóm “liên minh”.

Thế là top dẫn đầu có tuyển thủ Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7), Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) và Nguyễn Minh Luận (Vĩnh Long) để cùng nhau về đích sau 2 giờ 17’51”, đạt tốc độ trung bình 42,220 km/giờ.

Hôm nay (23-4), đoàn đua bước vào chặng 13 từ Tuy Hòa đến TP biển Nha Trang, vượt đèo Cả tính thêm điểm áo chấm đỏ dự báo sẽ là chặng đua khó cho GHNT An Giang và Thành Tâm khi vẫn bị nhăm nhe xé tiếp những chiếc áo còn lại và cả ngôi đầu giải đồng đội.