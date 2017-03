Abramovich giảm “ngân sách” cho Chelsea

Cùng lúc là lệnh “giảm biên chế” qua việc sa thải 15 chuyên viên trong bộ phận 25 người phụ trách “săn đầu người” cho đội bóng.

Tất cả những quyết định trên do tác động của cuộc khủng hoảng tín dụng ngân hàng toàn cầu mà Abramovich tuần qua đã mất đứt 24 triệu USD trên thị trường chứng khoán. Nguyên do là sự sụp đổ của Tập đoàn Thép Evraz do ông nắm cổ phần chính.

Trong lúc đó, đội Chelsea của ông Abramovich thành công về chuyên môn nhưng về mặt tài chính thì từ đầu năm đến nay đã lỗ 140 triệu USD. Đấy là chưa kể còn nợ 1,47 triệu USD.

Vì thế nên Abramovich phải mạnh tay thực hiện một cuộc “tái cơ cấu” Chelsea, trong đó việc cắt giảm nhân sự kể trên giúp ông giảm chi được khoảng hai triệu USD/năm.

Qua thông điệp trên, Scolari lên tiếng: “Không chỉ Chelsea không chịu chi mà tôi nghĩ tất cả các CLB trên thế giới đều không còn chi tiền như trước kia nữa. Tình hình thế giới đã khác hẳn cách đây sáu tháng. Cầu thủ cần suy nghĩ về điều đó. Đôi khi bóng đá không cần có tiền vẫn thành công mà!”.