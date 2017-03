AFC Cup 2009, Bình Dương - Valencia(Maldives): Chủ nhà tự tin!

Chuẩn bị cho trận đấu, trong buổi họp báo diễn ra sáng qua, ông Jabir, Trưởng đoàn CLB Valencia, cho biết: “CLB Valencia hiện là đương kim vô địch giải vô địch Maldives. Đội hình của chúng tôi gồm nhiều cầu thủ trẻ nên ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Trận đầu tiên trên sân nhà, chúng tôi đã để thua Điện lực Thái Lan 1-3. Chúng tôi được biết Bình Dương có nhiều ngoại binh đẳng cấp và chắc chắn đây sẽ là trận đấu rất nhiều bất lợi cho đội bóng của chúng tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng với các cầu thủ Jammeel, Muratovic, Naseer... từng khoác áo tuyển quốc gia sẽ giúp đội tìm được ít nhất một điểm”...

Dù đối thủ khiêm tốn và tỏ ra yếm thế nhưng HLV Vital của Bình Dương vẫn thận trọng: “Bình Dương đang gặp khó khăn ở V-League và đã thua Home United của Singapore 1-2 ở lượt trận đầu. Thế nên với đội hình không có vị trí chấn thương, chúng tôi quyết tâm lấy điểm ở sân nhà!”.

HLV Vital còn cho biết ông sẽ đưa ra đội hình mạnh nhất.

Thủ môn Thế Anh đại diện toàn đội nhà dự họp báo, nói: “Toàn đội đã hứa cố gắng giành chiến thắng, vì chỉ có thế mới lấy lại niềm tin nơi CĐV nhà”.

Trong bốn đối thủ của bảng H, Valencia bị đánh giá yếu nhất. Nếu so với New Radiant cũng là CLB của Maldives đang thi đấu tại giải vô địch bóng đá quốc gia cùng Valencia thì Bình Dương tràn trề hy vọng về trận thắng đầu tay tại AFC Cup (chủ nhà đã từng thắng New Radiant 5-0 tại BTV Cup 2008).

Cũng trong khuôn khổ AFC Cup, Hà Nội ACB sau trận thắng đậm 3-1 trên sân nhà trước Kedah (Malaysia), chiều nay sẽ làm khách trước CLB Eastern Athletic (Hong Kong) - đội bóng vòng đầu đã thất thủ trước Chonburi (Thái Lan) với tỷ số đậm 1-4.