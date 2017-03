AFC Cup bảng F: SL Nghệ An đòi nợ

Tại Hong Kong, SL Nghệ An lội ngược dòng thắng đội đầu bảng TSW Pegasus 3-2 với thế trận chỉ còn 10 cầu thủ.

Ngay phút 11, chủ nhà Pegasus đã có bàn thắng. Đến phút cuối cùng của hiệp một, SL Nghệ An có bàn san bằng cách biệt. Phút 67, SL Nghệ An chỉ còn 10 người trên sân và chỉ 10 phút sau khi mất người, SL Nghệ An bị thủng bàn thứ hai. Mọi chuyện tưởng chừng như đã an bài khi thua thiệt về người lại bị dẫn bàn. Ấy vậy mà vào các phút 85 và 90, các học trò HLV Hữu Thắng xuất sắc ghi liền hai bàn ấn định tỉ số chung cuộc 3-2, đòi lại món nợ lượt đi thua 1-2 tại Vinh.

Như vậy TSW Pegasus và SL Nghệ An có cùng 9 điểm chia nhau hai ngôi đầu trong khi Sriwiyaja rơi xuống thứ ba (7 điểm), thứ tư là V.B Sports (4 điểm). Lượt trận cuối ngày 11-5, SL Nghệ An tiếp V.B Sports và Sriwiyaja tiếp Pegasus.

DUY ÂN