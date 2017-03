AFF Cup: Nữ Việt Nam - Nữ Myanmar: Người tính và trời tính

Về mặt hiệu số bàn thắng bại, thầy trò HLV Trần Vân Phát dù có cơn mưa gôn 10 bàn vào lưới Singapore vẫn không thể sánh bằng Myanmar làm một lèo 11 bàn.

Chính vì hai bàn bị thủng lưới do hàng thủ lơ đễnh trong trận gặp Philippines mà thầy trò HLV Trần Vân Phát rơi xuống vị trí thứ hai bảng A do kém hiệu số bàn thắng bại (14/2) so với Myanmar (15/0).

Vì thế nên trận đấu chiều nay với chủ nhà chỉ có một cửa thắng trong khi Myanmar có quyền tính đến hai cửa (hòa hoặc thắng).

Thầy trò HLV Trần Vân Phát sau hai trận dạo chơi giờ mới gặp thuốc thử liều cao. Ảnh: XUÂN HUY

Điều đáng sợ của Myanmar chính là sức trẻ lẫn sự lăn xả mà rất nhiều cựu binh tuyển nữ Việt Nam đã kiểm chứng. Nói như người trong cuộc là không biết Myanmar lấy đâu ra sức chạy miệt mài làm mình không biết đường nào đỡ. Ở cuộc gặp gỡ gần nhất AFF Cup năm ngoái tại Lào, các học trò ông Phát bở hơi tai với Myanmar ở bán kết và thua 1-2. Đấy là một cái thua khó chấp nhận vì “cơ” của Việt Nam phải vào đến chung kết.

Có một điều lạ của thầy trò Trần Vân Phát từng bốn lần vô địch SEA Games nhưng ở mặt trận AFF Cup chỉ mới một lần đăng quang và lần nào cũng hoặc thua Myanmar hoặc thua Thái Lan. Cho nên việc phải căng sức ra chơi để thắng Myanmar chiều nay là một điệp vụ không chút dễ dàng với chủ nhà.

CÔNG TUẤN