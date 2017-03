Hai năm trước, chính cái sân Lạch Tray từng là giọt nước tràn ly khiến các ông bầu “nổi dậy” đòi quyền làm chủ V-League vì không tin vào khả năng điều hành của quan chức VFF. Hồi đấy bầu Kiên nổ phát pháo đầu tiên bắt đầu từ trận đấu Hòa Phát Hà Nội bị đè ngửa trên sân Lạch Tray. Một trận đấu mà ai cũng thấy trọng tài bất công khi tìm mọi cách giết Hòa Phát Hà Nội trong trận đấu mà phía chủ nhà treo tiền tỉ cho một trận thắng. Để rồi sau đó, từ trận thua đầy uất ức đấy mà ông bầu của Hòa Phát Hà Nội quyết định từ bỏ bóng đá khi sang lại cả đội bóng cùng trung tâm huấn luyện trẻ của Hòa Phát và phủi tay không chơi bóng đá nữa. Lời hẹn của ông bầu Hòa Phát là chừng nào bóng đá Việt Nam sạch và công tâm thì ông mới quay lại.

Sân Lạch Tray vẫn bị xem là cái sân bị ám khi mà nhiều trọng tài bắt đúng thì hay bị chủ nhà làm khó, còn “thương” chủ nhà thì có khi lại bị nạn vì không phải đầu cũng phải tai.

Vòng 14 năm nay, trọng tài ở sân Lạch Tray bị chỉ trích nặng nề từ đội khách Thanh Hóa. Từ HLV Mai Đức Chung đến bầu Đệ đều lên tiếng chỉ trích và nặng lời với trọng tài khi cho rằng ép Thanh Hóa và bênh chủ nhà khiến đội khách bị cướp 2 điểm khi 5 phút bù giờ đã hết nhưng vẫn được ưu ái cho thêm.

Công tâm mà nói thì trọng tài có những lúc làm ức chế Thanh Hóa nhưng việc thêm giờ ở phút bù giờ lại xuất phát từ việc đội khác câu giờ quá lộ liễu và nằm sân không đáng.

Thế nhưng ở đây ai cũng thấy việc bầu Đệ chỉ trích nặng nề và thậm chí là đề nghị BTC đuổi trọng tài đã cho thấy bóng đá mình bây giờ thiếu luật chơi đến độ ai cũng có thể đuổi trọng tài.

Nói bóng đá Việt Nam loạn cũng đúng mà nói những người làm bóng đá bây giờ làm xấu sân chơi này cũng không sai.

Tất cả đều xuất phát từ việc những nhà tổ chức đã không nghiêm ngay từ đầu và việc các đội cho tiền trọng tài giờ cứ là nỗi ám ảnh của nhiều đội bóng.

Bầu Đệ to tiếng vì tức nhưng đằng sau đấy lại là việc ông bầu này quá hiểu cuộc chơi bây giờ trọng tài có thể nghiêng bên này hoặc ép bên kia là do những ngoại lực. Rõ nhất là mùa năm ngoái trong cuộc họp mà bảy đội bị chỉ mặt mắng là cho tiền trọng tài có cả đội của bầu Đệ và đấy là lý do cuối mùa ông bầu này lên án người của VPF tổ chức nghe lén điện thoại là vi phạm luật.

Khổ cho bóng đá Việt Nam là có luật mà cũng như không.

Vì thế mà ai cũng có thể cho tiền trọng tài và sau đó thì ai cũng có thể đuổi cổ trọng tài.

NGUYỄN NGUYÊN