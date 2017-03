Ai được phép treo còi vĩnh viễn?

Hồi cố trọng tài Nguyễn Tuấn Hùng bị treo vĩnh viễn năm 1997 là do VFF nhận lệnh từ cấp trên của ông Hùng ở Sở TDTT TP Hà Nội. Nguyên do ông Hùng làm ảnh hưởng đến đội Bình Dương trong trận gặp SL Nghệ An và từ cú phone của lãnh đạo đội Bình Dương khi đấy là bạn chí cốt với cấp trên của ông Hùng đang điều hành Sở TDTT TP Hà Nội, thế là ông Hùng bị dồn các sai phạm lại và xử qua báo cáo “đạo đức loại C”.

Cách đây ba năm, hai trọng tài của TP.HCM bị treo vĩnh viễn vì ông trưởng ban trọng tài bị ép phải xử thế do có thông tin từ một phó chủ tịch VPF nói rằng có bằng chứng hai trọng tài này nhũng nhiễu và nhận tiền đội bóng.

Cũng có trọng tài tự trọng với nghề và gác còi thề không bao giờ trở lại với nghề như trường hợp trọng tài Nguyễn Xuân Hòa (Đắk Lắk) mùa 2008 bị ép phải bẻ còi trong trận SHB Đà Nẵng - ĐT Long An. Ông Hòa sau này làm cán bộ thể thao phong trào ở địa phương đã chia sẻ nỗi khổ của nghề bởi nhiều lúc muốn làm tử tế nhưng “ở trên” cứ dội xuống khiến mình buộc phải “cong”.

Cũng có trọng tài muốn cống hiến như còi vàng đầu tiên của Việt Nam Dương Mạnh Hùng nhưng vì thẳng quá và không chịu luồn cúi trước cấp trên nên bị đánh bật ra ngay từ “vòng gửi xe”. Ông Hùng sau lần tố lãnh đạo VFF tiêu cực thì qua đợt kiểm tra thể lực đã bị bấm giây lố và bị loại vì không đủ chuẩn. Từ đó trở đi ông Hùng không bao giờ được gọi trở lại cầm còi nữa.

Hiện đang ồn ào nhất là trọng tài Hà Anh Chiến. Lần này là ban trọng tài và VFF phá lệ đã công bố sai phạm và năm thành viên trong ban trọng tài thực hiện bỏ phiếu rồi công bố luôn là 4/5 phiếu đề nghị loại vĩnh viễn. Chỉ có duy nhất phiếu của Ủy viên Ban trọng tài Nguyễn Tấn Hiền là không đồng tình việc loại vĩnh viễn.

Đây là một việc làm hết sức ấu trĩ và vi phạm luật FIFA, nhất là ban trọng tài không có quyền đấy, lại càng không được phép công bố những lá phiếu cho dư luận khi chưa có kết luận chính thức.

Nói như ông Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi là Thường trực VFF phê duyệt danh sách nên thường trực sẽ ra quyết định có treo còi vĩnh viễn hay không. Nhưng khổ nỗi thường trực có năm thành viên thì một ông bệnh không theo dõi giải mà khoán việc cho cấp dưới, một ông lo chạy nợ ở công ty, còn ba ông thì đang ở tận Mexico.

Tám vòng đấu trước, cả VFF lẫn ban trọng tài đều né tránh việc đưa ra hình thức kỷ luật trọng tài dù có rất nhiều sai phạm nhưng lần này thì hai bộ phận trên lại rất nhanh nhảu để chiều theo dư luận, chiều theo đội bóng (đề nghị treo còi vĩnh viễn).

Và nguy hiểm hơn là cách làm đấy chỉ là hình thức “đánh bùn sang ao” nhằm tránh làm rõ trách nhiệm của ban trọng tài lẫn vai trò của phó chủ tịch phụ trách giải chuyên nghiệp và phụ trách ban trọng tài.