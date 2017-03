Ai phân công trọng tài?

Khác biệt trong sự phân công khiến dư luận và các đội có quyền nghi ngờ Lâu nay việc phân công trọng tài ở các giải đấu lớn của FIFA hay AFC do một ban trọng tài quyết định và ban đấy không trực thuộc ban tổ chức. Điều đấy là một quy định mà FIFA đã khuyến cáo từ lâu nhưng với bóng đá Việt Nam thì lại đi theo hướng khác. Lập ra Hội đồng Trọng tài và nói là hội đồng này được toàn quyền nhưng thực chất đã có sự can thiệp bằng việc tự “đẻ” thêm ra Phòng Điều hành trọng tài và Ban Tổng Thư ký Trọng tài. Phòng Điều hành trọng tài thì hữu danh vô thực còn ban tổng thư ký thực chất là hai ông tổng thư ký và phó tổng thư ký thay nhau làm trưởng giải. Đấy là chưa kể nói là Hội đồng Trọng tài phân công nhưng thực chất có nhiều lúc chỉ ông Mùi và ông Tấn Hiền bàn với nhau còn những thành viên còn lại đều không biết. Chính vì thế mà có lúc ngay trong Hội đồng Trọng tài cũng không phục nhau việc phân công và cái dở của ông chủ tịch Hội đồng Trọng tài là có con trai lẫn con rể đang làm trọng tài. Từ những dích dắc trên mà trong chính các đội bóng từng có những dị nghị việc có thể “khiển” trọng tài nào bắt nếu có quan hệ tốt với “cấp trên” của Hội đồng Trọng tài là Ban Tổng Thư ký Trọng tài có quyền buộc Hội đồng Trọng tài phải thay đổi người cầm cân nảy mực. Từ đó có thể lần ra được vì sao mà các đội cần sự can thiệp của trọng tài vẫn có thể lọt qua nhiều cửa trong đó có cửa “dùng” trọng tài “của mình” bắt trận đấu quan trọng của mình… NG.NGUYÊN