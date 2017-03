Ai sáng nhất?

- Trước khi đội bóng đá Việt Nam lên đường vào trưa qua, tiền đạo Công Vinh đã được bác sĩ Hiền đưa đi bệnh viện khám chứng nấc cụt. “Căn bệnh” khá buồn cười và đơn giản nhưng lại ảnh hưởng đến giấc ngủ và sinh hoạt của Vinh. Sau khi thầy trò trở về, bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền tươi cười đùa: “Không biết thì tưởng Vinh nhõng nhẽo, thực chất thì nếu không chữa trị kịp thời sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt và tập luyện. Mọi cái đều tốt đẹp, Vinh sẽ sớm bình phục”. - Một số tuyển thủ bị phồng gót chân. Có người đùa đó là “dịch phồng gót” nhưng thực chất thì lý do khách quan là cái sân khá cứng và một số cầu thủ làm quen với giày mới. Vấn đề tưởng nhỏ nhưng có thể sẽ ảnh hưởng bởi cái chân không ngoan thì đường bóng sẽ khó thẳng. Đấy là lý do vì sao ban huấn luyện hỏi rất kỹ về mặt sân thi đấu chính lẫn sân tập ở Nakhon Ratchasima, vì sợ sẽ tiếp tục là phỏng rộp những đôi chân quý. May mắn là đoàn tiền trạm báo cáo mặt sân rất tốt và cỏ mềm chứ không cứng như chủng loại cỏ và mặt sân ít được chăm sóc ở TP.HCM trong thời gian tập luyện. NH