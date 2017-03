Ai tự làm yếu đội tuyển?

Ông thầy trẻ công khai với báo giới việc mình không có quyền quyết định hoàn toàn trên đội tuyển, dù hợp đồng và thỏa thuận với VFF luôn khẳng định như thế. Chính ông Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn phụ trách chuyên môn trong buổi giới thiệu danh sách đội tuyển đã nói rất trơn tru về mọi sự trên tuyển đều do HLV Hữu Thắng quyết.

Rõ nhất là việc không triệu tập cầu thủ ngoại đã nhập tịch có chất lượng chuyên môn tốt do không phù hợp với cách chơi của đội tuyển chứ không phải VFF có lệnh cấm. Vì thế, HLV Hữu Thắng gọi ai và không gọi ai đều không có sự can thiệp từ VFF nên ông là người chịu trách nhiệm chính về mọi sự thành bại của đội tuyển quốc gia.

Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu người ta tôn trọng quyền của HLV trưởng, bởi sự thật không như những gì VFF đang rêu rao.





HLV Hữu Thắng than thở sau thời gian dài chịu đựng. Ảnh: XUÂN HUY





Hoàng Thịnh chấn thương nặng đưa lên đội tuyển rồi trả về là sự lãng phí lớn, lại còn làm mất suất cầu thủ khác. Điều này do công tác y học quá kém. Ảnh: QUANG THẮNG

Nhớ hai ngày trước, HLV Hữu Thắng bỗng dưng cho gọi bổ sung trung vệ Ngọc Thịnh của Hải Phòng chỉ vài giờ sau bản án kỷ luật nguội Đình Luật. Nhiều người đã ngờ ngợ đến việc trung vệ của B. Bình Dương bị loại khỏi đội tuyển nhưng không ai ở VFF thừa nhận do mình loại. HLV Hữu Thắng cũng tế nhị không đề cập đến chuyện này.

Phải đến sau khi đội trưởng Công Vinh, Văn Quyết dũng cảm lên tiếng về sự bất hợp lý trong việc kỷ luật đồng nghiệp do một bộ phận yếu chuyên môn phân xử thì HLV Hữu Thắng mới bật mí VFF đưa ra quyết định này. Phía Ban Kỷ luật VFF cũng rất có lý khi nói rằng họ chỉ đưa ra án phạt, còn việc Đình Luật không lên tuyển do HLV Hữu Thắng và VFF nên họ vô can.

Chuyện của Đình Luật tưởng nhỏ mà không nhỏ, bởi nó nói thay cho cái quyền của HLV trưởng bị phân tán và chịu tác động rất nhiều, theo kiểu trên đe dưới búa. Chính HLV Hữu Thắng đã chia sẻ không phải tự dưng đội tuyển yếu đi, khi những cầu thủ ông cần lại không có mặt, do chỉ thị giấu mặt từ cấp trên.

Nhiều giới tỏ ra thông cảm với HLV trưởng Hữu Thắng bởi không phải chỉ có mỗi mình ông phải chịu áp lực và ảnh hưởng từ trên xuống. Các đời thầy nội hay ngoại trước đây đều từng bị như thế, dù mức độ có khác nhau.

Còn lại là giới hạn chịu đựng của HLV trưởng. Chẳng hạn mới đây ông Thắng phải lên tiếng chấn chỉnh đội ngũ y tế của đội tuyển không chẩn đoán đúng mức độ chấn thương của Hoàng Thịnh. Hay việc bác sĩ cho hai cầu thủ bị chấn thương Văn Thắng, Ngọc Thịnh đi tập tạ trị liệu nhưng ông Thắng phản bác và bắt đi tập bơi.

HLV Hữu Thắng muốn thể hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình như cái cách giao việc của VFF nhưng cũng có lúc ông bất lực.