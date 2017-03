AIG3 vạn sự khởi đầu nan

Tính đến chiều cùng ngày, TP.HCM đã đón hơn chục phóng viên Thái Lan tháp tùng theo đội tuyển futsal đặt chân đến Việt Nam chuẩn bị bước vào chiến dịch ASIAN Indoor Games 3. Tuy nhiên, một số phóng viên gặp phải trở ngại không vào được MPC lẫn nơi tập luyện của đội tuyển Thái do chưa nhận được thẻ tác nghiệp.

Sự ách tắc không thể giải quyết bởi ban tổ chức TP.HCM không có chức năng cấp thẻ tác nghiệp dành cho phóng viên do đầu cầu Hà Nội chịu trách nhiệm về việc cung cấp thẻ. Để linh động giải quyết việc không đáng có này, Giám đốc MPC TP.HCM Phạm Quang Bản xin ý kiến chỉ đạo và được ban tổ chức tại Hà Nội đồng ý cho ban tổ chức TP.HCM được quyền cấp mới thẻ tác nghiệp phóng viên theo mẫu chuẩn của đại hội (kể từ hôm qua). Riêng những thẻ đã đăng ký từ trước, các phóng viên quốc tế vẫn phải chờ gửi từ Hà Nội vào do mã số thẻ đã được ban tổ chức ấn định để tiện cho việc kiểm soát an ninh.

Cũng vì mọi công tác tổ chức phải tuân theo “trục dọc”, hôm qua Nhà thi đấu Phan Đình Phùng đã xảy ra chuyện lẽ ra không đáng có. Số là tại những địa điểm thi đấu, bắt buộc nhà thi đấu phải treo quốc kỳ các quốc gia dự tranh môn thi đó theo thông lệ quốc tế nhưng tìm mãi không thấy quốc kỳ Bahrain khiến mọi người cuống cuồng. Chuyện nhỏ có thể giải quyết rốt ráo nhưng đành phải chờ gửi cờ từ Hà Nội vào, bởi TP.HCM không được trao chức năng giải quyết vì vướng “trục dọc”.

Liên quan đến vấn đề an ninh tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (tổ chức môn billiards) được hân hạnh đón tiếp thái tử Brunei Muhtadee Billah đến tranh tài. Tuy nhiên, những đòi hỏi của thái tử Muhtadee Billah cũng rất bình dân, không cần đình đám theo nghi thức ngoại giao ngoài việc xin được cấp một phòng nghỉ riêng biệt ngay tại địa điểm thi đấu.

Vấn đề đã được ban tổ chức chấp thuận và văn phòng của phó giám đốc nhà thi đấu đã được trưng dụng làm mới thành phòng riêng cho thái tử Muhtadee Billah. Riêng vấn đề bảo đảm an ninh cho thái tử trong suốt thời gian ở Việt Nam đã có lực lượng an ninh Hoàng gia Brunei lo liệu.

Mặc dù còn ba ngày nữa AIG3 mới chính thức khai mạc nhưng ngày 28-10, các đội tuyển futsal đã bắt đầu ra quân thi đấu vòng loại, trong đó có hai trận đấu đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển nam sẽ gặp Malaysia lúc 16 giờ tại Nhà thi đấu Phú Thọ, đội tuyển nữ ra quân gặp Thái Lan lúc 14 giờ tại Nhà thi đấu Tân Bình.

Trung tâm Truyền hình quốc tế (IBC) tại TP.HCM có trách nhiệm nhận và phát tín hiệu hình ảnh thi đấu (đạt yêu cầu chuẩn hình của Ủy ban Olympic châu Á) của tám môn thi tại TP.HCM. Ngoài ra, trung tâm này còn chọn lọc một số môn thể thao thi đấu tại phía Bắc để phục vụ báo chí và truyền hình trong nước và quốc tế đang tác nghiệp tại TP.HCM. Trung tâm gồm có hai phòng chức năng ở tầng trệt, một phòng kiểm soát có nhiệm vụ nhận và phát các tín hiệu hình đến trung tâm báo chí và phục vụ yêu cầu của các hãng truyền hình nước ngoài nếu có yêu cầu. MH