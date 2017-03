Alonso chiếm ngôi đầu khi bộ đôi Red Bull gặp sự cố

Alonso phấn khích với chiến thắng quan trọng. Ảnh: AFP.

Chặng F1 đầu tiên được tổ chức tại Hàn Quốc đã bắt đầu trong điều kiện mưa lớn đã bao phủ toàn bộ đường đua Yeongam. Tuy nhiên Trưởng ban tổ chức Charlie Whiting vẫn quyết định cho đoàn đua được bắt đầu đúng như lịch thi đấu. Đoàn xe xuất phát phía sau xe an toàn. Sau đó mưa không hề ngớt, khiến các tay đua chỉ có thể thực hiện được ba vòng trước khi cờ đỏ được phất lên và những chiếc xe F1 được lệnh tạm ngừng thi đấu để chờ cho điều kiện thời tiết được cải thiện.

Sau gần 45 phút chờ đợi tới 16 giờ 05 địa phương, khi cơn mưa có dấu hiệu giảm, đoàn đua được lệnh xuất phát lại nhưng vẫn phải chạy phía sau xe an toàn. Điều kiện thi đấu không được cải thiện nhiều khiến các đội đua tỏ ra khá bực bội khi phải thi đấu thêm 13 vòng phía sau xe toàn dưới điều kiện mặt đường sũng nước và tầm nhìn hạn chế. Fernando Alonso (Ferrari) phàn nàn: “Tôi phải lái xe trong điều kiện tồi tệ nhất trong sự nghiệp”. Trong khi đó, đương kim vô địch thế giới Jenson Button (McLaren) phản ánh: “Tôi không thể quan sát thấy những gì xa hơn hai chiếc lốp trước”.

Khi cơn mưa tạnh tại vòng thứ 17, xe an toàn mới rời khỏi đường đua. Mặt đường lúc này vẫn rất trơn trượt. Gần như ngay sau đó, nạn nhân đầu tiên của cơn mưa xuất hiện. Đó chính là tay đua dẫn đầu bảng vị trí cá nhân trước chặng này, Mark Webber (đội Red Bull). Khi ra khỏi góc cua số 12, chiếc RB6 bất ngờ mất lái và lao vào tường chắn trước khi văng trở lại đường đua. Sự cố kéo theo một nạn nhân khác. Nico Rosberg (Mercedes GP) không kịp phản xạ nên chiếc MGP-W01 lao thẳng vào đuôi xe của Webber. Cả hai xe đều hư hỏng nặng nên hai tay đua ngậm ngùi từ giã cuộc chơi. Cơ hội giành ngôi quán quân thế giới của Webber bị giáng một đòn nặng nề.

Chiếc RB6 của Webber sau vụ va chạm.

Sau pha va chạm đó, xe an toàn lại phải có mặt trên đường đua. Thứ tự nhóm 5 người dẫn đầu là Vettel, Alonso, Lewis Hamilton, Felipe Massa và Button. Cơ hội vô địch thế giới của tay đua 23 tuổi người Đức chợt sáng tỏ hơn bao giờ hết. Sau đó điều kiện thời tiết dần được cải thiện nên các tay đua bắt đầu chuyển sang dùng lốp trung gian. Tới vòng 33, khi trở về pit thay lốp để tận dụng thời gian xe an toàn xuất hiện lần thứ ba sau vụ tai nạn của Sebastien Buemi (Toro Rosso), Alonso bị tiêu tốn khá nhiều thời gian bởi sự lúng túng của các kỹ thuật viên Ferrari khi thao tác với chiếc lốp trước bên phải. Vì thế tay đua người Tây Ban Nha tụt xuống chạy thứ ba sau Hamilton.

Tới vòng 35, sau khi xe an toàn rời đường đua, tận dụng sơ hở của kình địch người Anh, người đang vật lộn với trục trặc của hai chiếc lốp trước, Alonso đánh bại Hamilton ở góc cua số 1 để chiếm lại vị trí thứ hai. Vettel vẫn vững vàng ở vị trí dẫn đầu. Tại nhóm sau, nhà đương kim vô địch thế giới Button tụt xuống tận thứ 15 do lựa chọn thời điểm thay lốp thiếu may mắn khi xe an toàn bất ngờ xuất hiện.

Sau vài vòng khá bình lặng ở nhóm đấu, tới vòng 46, chiếc RB6 của Vettel bất ngờ bị cháy động cơ. Sự cố đã được tiên đoán trước phần nào sau hàng loạt mẩu tin trao đổi giữa tay đua trẻ người Đức và đội ngũ chỉ đạo viên. Cay đắng bỏ cuộc khi chặng đua sắp kết thúc, Vettel chứng kiến cơ hội vô địch của mình bất ngờ tụt từ đỉnh cao xuống vực sâu.

Hai tình huống xui xẻo của bộ đôi Red Bull chính là vận may của tay đua từng hai lần vô địch thế giới, Alonso. Về nhất tại Yeongam, ngôi sao người Tây Ban Nha chễm chệ bước lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân. Alonso đánh giá về chiến thắng thứ 5 của anh trong mùa giải năm nay “Với hệ thống tính điểm hiện nay, mọi thứ có thể thay đổi chỉ sau một chặng đua. Nếu bạn bỏ cuộc, đối thủ sẽ có 25 điểm. Hôm nay may mắn đã không đến với Mark và Seb. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra ở hai chặng còn lại. Mục tiêu của Ferrari và tôi vẫn là thi đấu ổn định và có mặt trên bục podium.”

Chứng kiến kính địch nguy hiểm nhất lên ngôi, bộ đội của Red Bull đều tỏ ra hết sức thất vọng. Webber giải thích về pha mất lái “Đây hoàn toàn là lỗi của tôi. Chiếc xe đã đụng phải bờ bê tông chắn ở lề đường. Thật quá bực bội khi tôi đủ sức kiểm soát được tình huống này. Lúc đó điều kiện thời tiết đã khá thuận lợi. Phía trước vẫn còn hai chặng và tôi sẽ thực hiện hai cuộc đua cực tốt.”vNgười đồng đội Vettel còn chua chát hơn “Đời là vậy, những sự cố như thế đôi khi vẫn thường xảy ra. Tuy hôm nay không phải là thời điểm tốt đẹp những cuộc đua tranh sẽ vẫn tiếp tục. Red Bull cần bình tĩnh và tiếp tục tận dụng sức mạnh của RB6. Chúng tôi không cần phàn nàn gì nữa về tốc độ của chiếc xe.”

Sự cố với chiếc RB6 khiến tham vọng vô địch của Vettel trở nên mù mịt.

Sự cố của Red Bull khiến tay đua của McLaren, Hamilton nghiễm nhiên có vị trí thứ hai và rút ngắn được khoảng cách với vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Ngôi sao người Anh hài lòng khi cơ hội cạnh tranh ngôi quán quân thế giới vẫn còn “Lốp xe của tôi bị hỏng ở cuối cuộc đua vì thế thật may mắn khi tôi vẫn đủ sức về đích. Thật là thú vị khi về thứ hai sau nhiều chặng đua thất vọng. Chúng tôi còn hai cuộc đua sắp tới, tôi thực sự cảm thấy vẫn còn hy vọng có thể chiến đấu với Red Bulls và Ferrari. Không có gì là ngoài tầm với của McLaren. Chúng tôi vẫn có thể giành chức vô địch.”

Như vậy, với 25 điểm giành được tại Yeongam, Alonso đã vượt qua Webber để vươn lên dẫn đầu với 231 điểm. Tay đua người Australia của Red Bull đứng thứ hai với 11 điểm kém hơn kình địch đến từ Ferrari. Trong khi đó, Vettel vẫn chỉ có 206 điểm nên đành chấp nhận vị trí thứ tư phía sau nhà quán quân thế giới năm 2008, Hamilton đã có 210 điểm. Người đồng đội của Hamilton, Button chỉ về đích thứ 12 nên không giành được điểm tại Grand Prix Hàn Quốc. Hiện nay, nhà đương kim vô địch thế giới đang kém người dẫn đầu tới 42 điểm khi mùa giải chỉ còn 2 chặng phía trước. Cơ hội vô địch gần như đã hết đối với Button.

Sau Gran Prix Hàn Quốc, các cuộc đua F1 của mùa giải năm nay sẽ tạm chia tay châu Á để tới Nam Mỹ. Chặng tiếp theo sẽ diễn ra trên đường đua Interlagos (Brazil) từ ngày 5 đến 7/11.

Kết quả Grand Prix Hàn Quốc

Vị trí Tay đua Đội Xuất phát Thành tích Điểm 1 Fernando Alonso Ferrari 3 2 giờ 48 phút 20,810 giây 25 2 Lewis Hamilton McLaren 4 +14,999 giây 18 3 Felipe Massa Ferrari 6 +30,868 15 4 Schumacher Mercedes 9 +39,688 12 5 Robert Kubica Renault 8 +47,734 10 6 Viantonio Liuzzi Force India 17 +53,571 8 7 Rubens Barrichello Williams 10 +1 phút 9,257 giây 6 8 Kamui Kobayashi BMW 12 +1:17,889 4 9 Nick Heidfeld BMW 13 +1:20,107 2 10 Nico Hulkenberg Williams 11 +1:20,851 1 11 Jaime Alguersuari Toro Rosso 15 +1:24.146 0 12 Jenson Button McLaren 7 +1:29.939 0 13 Heikki Kovalainen Lotus 21 +1 vòng 0 14 Bruno Senna Hispania 24 +2 vòng 0 15 Sakon Yamamoto Hispania 23 +2 vòng 0 16 Adrian Sutil Force India 14 Bỏ cuộc 0 17 Sebastian Vettel Red Bull 1 Bỏ cuộc 0 18 Vitaly Petrov Renault 20 Bỏ cuộc 0 19 Timo Glock Virgin 19 Bỏ cuộc 0 20 Sebastien Buemi Toro Rosso 16 Bỏ cuộc 0 21 Lucas di Grassi Virgin 22 Bỏ cuộc 0 22 Jarno Trulli Lotus 18 Bỏ cuộc 0 23 Mark Webber Red Bull 2 Bỏ cuộc 0 24 Nico Rosberg Mercedes 5 Bỏ cuộc 0

- Vòng nhanh nhất: Fernando Alonso (Ferrari) 1 phút 50,257 giây tại vòng 43.

Vị trí các tay đua sau 17 chặng

TT Tay đua Đội Điểm 1 Fernando Alonso Ferrari 231 2 Mark Webber Red Bull 220 3 Lewis Hamilton McLaren 210 4 Sebastian Vettel Red Bull 206 5 Jenson Button McLaren 189 6 Felipe Massa Ferrari 143 7 Robert Kubica Renault 124 8 Nico Rosberg Mercedes GP 122 9 Michael Schumacher Mercedes GP 66 10 Adrian Sutil Force India 47 11 Rubens Barrichello Williams 47 12 Kamui Kobayashi BMW 31 13 Viantonio Liuzzi Force India 21 14 Vitaly Petrov Renault 19 15 Nico Hulkenberg Williams 18 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 8 17 Pedro de la Rosa BMW 6 18 Nick Heidfeld BMW 6 ‘19 Jaime Alguersuari Toro Rosso 3 20 Jarno Trulli Lotus 0 21 Timo Glock Virgin 0 22 Lucas di Grassi Virgin 0 23 Karun Chandhok Hispania 0 24 Bruno Senna Hispania 0 25 Heikki Kovalainen Lotus 0 26 Sakon Yamamoto Hispania 0 27 Christian Klien Hispania 0

Vị trí các đội đua sau 17 chặng

TT Đội Điểm 1 Red Bull 426 2 McLaren 399 3 Ferrari 374 4 Mercedes GP 188 5 Renault 143 6 Force India 68 7 Williams 65 8 BMW 43 9 Toro Rosso 11 10 Lotus 0 11 Virgin 0 12 Hispania 0

Theo Minh Phương (VNE)