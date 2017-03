Alonso chiến thắng tại Grand Prix Singapore

Fernando Alonso mừng chiến thắng chặng quan trọng. Ảnh: AFP.

Không hề mắc sai lầm trên đường phố chật hẹp, tay đua từng hai lần vô địch thế giới xuất sắc chuyển lợi thế xuất phát đầu tiên thành chiến thắng thứ tư trong mùa giải năm nay. Dẫn đầu đoàn đua trong toàn bộ thời gian thi đấu, Alonso tiến một bước dài trong chiến dịch hiện thực ước mơ lần thứ ba giành ngôi quán quân thế giới. Suốt chặng đua, ngôi sao người Tây Ban Nha liên tục bị kình địch trẻ tuổi Vettel bám sát và gây áp lực, mọi nỗ lực gia tăng khoảng cách lên quá 3 giây của anh đều bị xóa nhòa sau cả hai lần xe an toàn xuất hiện. Sau khi hoàn thành 61 vòng đua với thời gian 1 giờ 57 phút 53,579 giây, Alonso chỉ về đích trước Vettel có 0,279 giây.

Ngôi sao của Ferrari thừa nhận chiến thắng đến với anh rất khó khăn: “Rõ ràng cuộc đua hôm nay quá khó khăn, cả về thể lực và vấn đề xe an toàn cùng việc thời gian thi đấu dài với rất nhiều chiếc xe bị bắt vòng. Ở cuối chặng đua, tôi rất vất vả khi cố gắng vượt nhóm 5 tay đua phía trước. Khi cờ vàng được phất lên, tôi phải tập trung và cố gắng giữ khoảng cách để không bị tay đua phía sau vượt. Ở những vòng cuối, tôi thực hiện điều này rất tốt”.

Trong khi đó Vettel, người đã thi đấu xuất sắc và gây áp lực liên tục lên Alonso phát biểu: “Tôi đã cố gắng bám sát và hy vọng anh ấy mắc sai lầm nhưng Fernando không mắc lỗi lớn nào cả. Tuy nhiên điều quan trọng là chiếc xe đã thể hiện được sức cạnh tranh sau khi gây thất vọng trong ngày phân hạng hôm qua. Kết quả hôm nay giúp chúng tôi giữ vững cơ hội trong cuộc cạnh tranh trên bảng xếp hạng cá nhân lẫn đồng đội”.

Trái với phần lớn dự đoán, cuộc đua đêm tại Marina Bay diễn ra trong điều kiện thời tiết khô ráo và rất thuận lợi. Thứ tự giữa các tay đua nhóm đầu được giữ nguyên sau khi xuất phát. Tuy nhiên biến cố đầu tiên sớm diễn ra ngay tại vòng thứ ba khi chiếc VJM03 của Viantonio Liuzzi bị chết máy, xe an toàn được triển khai. Ngay lúc này hàng loạt chiếc xe tranh thủ vào pit thay lốp trong đó Webber là tay đua duy nhất trong top 10 tiến hành thay lốp sớm. Sử dụng bộ lốp cứng, tay đua người Australia hy vọng tận dụng được khoảng thời gian đoàn đua phải chạy chậm do vướng xe an toàn để tìm cách vượt lên nhóm đầu. Sau đó Webber thể hiện nỗ lực tuyệt vời khi lần lượt vượt qua Timo Glock (Virgin), Kamui Kobayashi (BMW) và Michael Schumacher (Mercedes GP) để vươn lên vị trí thứ 8 sau vòng 11.

Chiến thuật mạo hiểm của Webber có lúc tưởng chừng bị phá sản khi anh phải vật lộn với bộ lốp cứng, và chiếc RB6 không đạt được tốc độ tối ưu rồi dần bị nhóm trên đều dùng lốp mềm gia tăng khoảng cách. Tuy nhiên trong một ngày thi đấu kém cỏi của McLaren, chiếc MP4-25 không đủ sức bám đuổi nhóm trên và gia tăng khoảng cách với nhóm dưới nên Webber vẫn đủ sức vượt qua cả hai tay lái của đội đua nước Anh để giành vị trí thứ ba của Lewis Hamilton sau khi các xe ở nhóm trên vào thay lốp ở vòng 29.

Tới vòng 32, một điểm nhấn của chặng đua lại xuất hiện, chiếc C29 của Kobayashi sau khi phải bỏ cuộc do đâm vào hàng rào ở khúc cua số 18 đã khiến Bruno Senna (Hispania) kẹt lại do mất lái. Xe an toàn một lần nữa xuất hiện. Đoàn đua phải giảm tốc độ, hai chiếc MP4-25 bám sát Webber trong lúc chiếc RB6 bị mắc kẹt bởi hai chiếc xe bị bắt vòng của Virgin.

Khi cuộc đua bắt đầu trở lại ở vòng 36, Webber rất vất vả trong nỗ lực vượt hai chiếc Virgin. Trong nỗ lực vượt chiếc xe thứ hai, tay đua người Australia sơ hở và Hamilton nhanh chóng lợi dụng cơ hội để vượt qua. Hành động khá láu cá của tay đua người Anh khiến Webber có một pha xử lý gây tranh cãi khi húc nhẹ vào phía sau chiếc MP4-25 vừa vào cua ở góc số 7. Hamilton bị mất lái và phải bỏ cuộc cùng thái độ rất giận dữ. Trong khi đó chiếc RB6 chỉ bị hư hại nhẹ ở phần cánh trước nên vẫn có thể tiếp tục cuộc đua một cách bình thường. Sau khi bàn bạc, Ban tổ chức đã không đưa ra bất cứ hình phạt nào đối với pha va chạm giữa hai ứng cử viên vô địch thế giới.

Pha va chạm giữa xe của Webber (trái) và Hamilton (phải).

Sau đó với bộ lốp bị mòn khá nhiều, Webber liên tục bị Jenson Button (McLaren) dồn ép và rút ngắn khoảng cách nhưng tay đua người Australia vẫn đủ sức giữ vững vị trí thứ ba cho tới khi chặng đua kết thúc. Chiến thuật mạo hiểm của Red Bull thành công một cách đầy may mắn. Tuy nhiên vẫn phải khen ngợi những nỗ lực đáng nể của Webber khi gặp nhiều khó khăn với bộ lốp và phần cánh trước không còn nguyên vẹn.

Webber tỏ ra hài lòng với canh bạc của mình: “ Tuần này tôi không thực sự thoải mái tại đây vì vậy kết quả hôm nay khiến tôi vui mừng. Tôi đã khá lo lắng khi mất rất nhiều thời gian phía sau nhóm đầu. Thời điểm va chạm với Lewis rất quan trọng nên tôi quyết định bám sát anh ta, khi lách được ra bên ngoài thì tôi đã va phải xe cậu ấy. Đó không phải là điều bạn luôn luôn mong muốn. Vị trí thứ ba khiến tôi hài lòng”.

Trong khi đó Hamilton tỏ ra khá thất vọng khi đây là chặng đua thứ hai liên tiếp anh phải bỏ cuộc: “Tôi không hiểu rõ những gì đã xảy ra do bị khuất và không nhìn được Mark ở phía sau. Tôi chỉ biết lốp đã bị nổ. Đây là khoảnh khắc tồi tệ của tôi sau khi hai lần liên tiếp phải bỏ cuộc. Hy vọng tôi hoặc Jenson vẫn có thể giành được chức vô địch thế giới”.

Không giành được điểm tại Singapore, Hamilton tụt xuống vị trí thứ ba bảng vị trí cá nhân khi vẫn chỉ có 182 điểm. Vị trí thứ 3 chặng Singapore cùng 15 điểm quý giá giúp Webber tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu với 202 điểm. Trong khi đó, với 25 điểm có thêm được từ chiến thắng, Alonso đã có 191 điểm và vươn lên vị trí thứ hai. Vettel và Button lần lượt xếp thứ tư và thứ năm với 181 và 177 điểm. Cơ hội vô địch vẫn còn rộng mở với cả 5 tay đua khi khoảng cách giữa người dẫn đầu (Webber) và tay đua xếp thứ 5 (Button) chỉ là 25 điểm - bằng đúng số điểm của người chiến thắng chặng. Mùa giải vẫn còn 4 chặng đua phía trước.

Chặng đua sắp tới, Grand Prix Nhật Bản sẽ diễn ra từ ngày 8/10 đến 10/10 trên đường đua Suzuka.

Kết quả Grand Prix Singapore

Vị trí Tay đua Đội Xuất phát Thành tích Điểm 1 Fernando Alonso Ferrari 1 1 giờ 57 phút 53,579 giây 25 2 Sebastian Vettel Red Bull 2 +0,293 giây 18 3 Mark Webber Red Bull 5 +29,141 15 4 Jenson Button McLaren 4 +30,386 12 5 Nico Rosberg Mercedes 7 +49,394 10 6 Rubens Barrichello Williams 6 +56,101 8 7 Robert Kubica Renault 8 +1 phút 26,559 giây 6 8 Nico Hulkenberg Williams 17 +1:52,791 4 9 Felipe Massa Ferrari 24 +1:53,297 2 10 Adrian Sutil (*) Force India 15 +2:12,416 1 11 Vitaly Petrov Renault 12 +1 vòng 0 12 Jaime Alguersuari Toro Rosso 11 +1 vòng 0 13 Schumacher Mercedes 9 +1 vòng 0 14 Sebastien Buemi Toro Rosso 13 +1 vòng 0 15 Lucas di Grassi Virgin 21 +2 vòng 0 16 Heikki Kovalainen Lotus 19 +3 vòng 0 17 Timo Glock Virgin 18 Bỏ cuộc 0 18 Nick Heidfeld BMW 14 Bỏ cuộc 0 19 Lewis Hamilton McLaren 3 Bỏ cuộc 0 20 Christian Klien Hispania 22 Bỏ cuộc 0 21 Kamui Kobayashi BMW 10 Bỏ cuộc 0 22 Bruno Senna Hispania 23 Bỏ cuộc 0 23 Jarno Trulli Lotus 20 Bỏ cuộc 0 24 Viantonio Liuzzi Force India 16 Bỏ cuộc 0

- Vòng nhanh nhất: Fernando Alonso (Ferrari) 1 phút 47,976 giây tại vòng 58.

(*) Bị trừ 20 giây do chạy tắt góc cua số 7 tại vòng đua thứ nhất.

Vị trí các tay đua sau 15 chặng

TT Tay đua Đội Điểm 1 Mark Webber Red Bull 202 2 Fernando Alonso Ferrari 191 3 Lewis Hamilton McLaren 182 4 Sebastian Vettel Red Bull 181 5 Jenson Button McLaren 177 6 Felipe Massa Ferrari 126 7 Nico Rosberg Mercedes GP 122 8 Robert Kubica Renault 114 9 Michael Schumacher Mercedes GP 46 10 Adrian Sutil Force India 46 11 Rubens Barrichello Williams 39 12 Kamui Kobayashi BMW 21 13 Nico Hulkenberg Williams 20 14 Vitaly Petrov Renault 19 15 Viantonio Liuzzi Force India 12 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 7 17 Pedro de la Rosa BMW 6 18 Jaime Alguersuari Toro Rosso 4 19 Jarno Trulli Lotus 0 20 Timo Glock Virgin 0 21 Lucas di Grassi Virgin 0 22 Karun Chandhok Hispania 0 23 Bruno Senna Hispania 0 24 Heikki Kovalainen Lotus 0 25 Sakon Yamamoto Hispania 0 26 Christian Klien Hispania 0 27 Nick Heidfeld BMW 0

Vị trí các đội đua sau 15 chặng

TT Đội Điểm 1 Red Bull 383 2 McLaren 359 3 Ferrari 317 4 Mercedes GP 168 5 Renault 133 6 Williams 59 7 Force India 58 8 BMW 27 9 Toro Rosso 11 10 Lotus 0 11 Virgin 0 12 Hispania 0

Theo Minh Phương (VNE)