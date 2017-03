An Giang với vai trò kẻ phá bĩnh

Tuy nhiên, xét về lực lẫn tham vọng của An Giang cho thấy cơ hội trên rất mỏng và đúng hơn thì An Giang sẽ giữ vai trò kẻ phá bĩnh qua việc nắm quyền chi phối suất thăng hạng thứ hai.

Vòng 25 thi đấu chiều nay, trận An Giang - Kienlongbank KG có thể sẽ quyết định sớm chiếc vé thăng hạng nếu trên sân nhà An Giang không cương trước người láng giềng K. Kiên Giang. Còn ngược lại, nếu An Giang đá trối chết để tìm chiến thắng bằng mọi giá thì hạng Nhất sẽ hấp dẫn đến vòng cuối khi An Giang làm khách ở Quảng Ninh, còn K. Kiên Giang (tiếp TDC Bình Dương) và SQC Bình Định đều thi đấu trên sân nhà và sẽ nối mạng đến các sân khác.

Nói như nhiều người là bây giờ An Giang có quyền “chảnh”, bởi rất nhiều người nhìn vào thái độ thi đấu của họ để xác định ai sẽ là đội chiếm suất thứ hai lên chuyên nghiệp sau Sài Gòn Xuân Thành.

PHẠM THỌ