An ninh Việt Nam phòng chống tiêu cực ở AFF Cup 2016

Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cũng là trưởng đoàn của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup tiết lộ một nhân viên an ninh theo đội nhằm phòng, chống tiêu cực. Ông cũng đã chia sẻ với truyền thông về nội tình của thầy trò Hữu Thắng trong bốn ngày qua ở Myanmar.

. Phóng viên: Ông và đội tuyển có cảm thấy phải chịu sức ép lớn trước khi bước vào AFF Cup 2016?

+ Trưởng đoàn Lê Hoài Anh: Bóng đá là môn thể thao đối kháng và không thể phủ nhận sẽ có những sức ép trước một giải đấu lớn. Cách đối diện tốt nhất với sức ép đó là chúng ta cần phải có sự chuẩn bị tốt nhất để sẵn sàng cho những trận đấu tới.



Trưởng đoàn Lê Hoài Anh gần gũi với các tuyển thủ Việt Nam

. Được biết trong ngày hôm nay đã có một cán bộ an ninh đi sang Myanmar và ăn ở cùng đội tuyển?



+ Đây không phải việc mới mà trong các kỳ AFF Cup trước đây, Bộ Công an cũng đều hỗ trợ VFF cử cán bộ giúp cho đội tuyển về các nghiệp vụ để đảm bảo an ninh an toàn cũng như phòng chống tiêu cực trong bóng đá.

. Ông đánh giá thế nào về lịch tập, điều kiện ăn ở của đội tuyển Việt Nam?

+ Thầy trò Hữu Thắng có mặt sớm nhất tại Myanmar. Hiện nay, các cầu thủ cũng đã bắt đầu quen với điều kiện thời tiết, khí hậu, điều kiện sân bãi tập luyện tại đây và có thể nói rằng họ đã sẵn sàng cho trận đấu ngày 20-11 gặp chủ nhà Myanmar.



Thầy trò Hữu Thắng miệt mài trên sân tập.

. Ông nghĩ sao về việc HLV Hữu Thắng không hài lòng vì phòng gym của khách sạn không đủ trang thiết bị?



+ Theo quy định về đăng cai tổ chức thì quốc gia chủ nhà sẽ lo cho các đội tuyển ăn ở theo tiêu chuẩn khách sạn tối thiểu 4 sao. Tất nhiên mọi cơ sở vật chất sẽ không tiện nghi bằng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao nhưng về cơ bản là đáp ứng được yêu cầu. Chiều 18-11, tôi đã có buổi làm việc trực tiếp với Tổng thư ký LĐBĐ Myanmar và phía bạn cam kết sẽ có những hỗ trợ cần thiết khác theo yêu cầu từ phía VFF để đảm bảo cho các công tác chuyên môn của đội tuyển.

Tôi nghĩ rằng LĐBĐ Myanmar đã thực hiện đúng với các nguyên tắc của Điều lệ. Không chỉ lo công tác đón tiếp, ăn ở, bố trí phương tiện di chuyển, sắp xếp sân tập… cho đội tuyển Việt Nam mà họ còn phải lo cho đội tuyển Malaysia, Campuchia cũng với các tiêu chuẩn tương đương.

VFF có sự chủ động trong công tác hậu cần phục vụ đội tuyển như cử cán bộ sang tiền trạm sắp xếp nơi ăn nghỉ, làm việc với LĐBĐ Myanmar để bố trí xe bus, sân tập cho đội tuyển trong những ngày sang sớm và không nằm trong lịch hoạt động chung của giải. Hiện nay, bác sĩ của đội tuyển cũng đã lên thực đơn để khách sạn chuẩn bị bữa ăn cho các cầu thủ. Mặc dù bữa ăn chưa được phong phú nhưng về chất lượng là hoàn toàn đảm bảo.

. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam tại vòng chung kết AFF là gì thưa ông?

+ Bóng đá thì ai cũng muốn chiến thắng và chúng ta cũng có mục tiêu. Ngay trong lễ ký kết hợp đồng với HLV Hữu Thắng và trong các sự kiện sau này, mục tiêu của đội tuyển trước mắt là vượt qua vòng bảng. Sau đó chúng ta sẽ tính tiếp từng trận và hướng tới cái đích là đi đến trận cuối cùng.

. Xin cảm ơn ông!