‘Anh Mười’ viết nên lịch sử Cúp Truyền hình

Uyển chuyển trong cách vận dụng chiến thuật tại chặng đua cuối, HLV Đỗ Thành Đạt tiếp tục ghi thêm dấu ấn đậm nét khi vừa bảo vệ áo vàng cho Trường Tài, vừa giữ cho VUS TP.HCM vững vàng ngôi vị hạng ba đồng đội trước sự “đánh chiếm” của êkíp Dược Domesco Đồng Tháp. - Tại chặng đua cuối 160 km, Bảo Lộc - TP.HCM, lần đầu tiên chiến thắng thuộc về tay đua Hà Nội - Quảng Văn Cường sau 3 giờ 49’02” tranh tài.

Nguyễn Thành Tâm soán ngôi vua nước rút của nhiều tay đua đàn anh. Ảnh: MQ - Tay đua Nguyễn Thành Tâm (GHNT An Giang) trở thành tay đua có nước rút tốt nhất giải, đoạt áo xanh chung cuộc với 169 điểm. - Danh hiệu áo chấm đỏ - Vua leo núi thuộc về Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp). - Tài năng trẻ Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) giành giải áo trắng cùng giải thưởng Tay đua ấn tượng (do Liên đoàn Xe đạp môtô Thể thao Việt Nam trao tặng). - Êkíp GHNT An Giang giành chức vô địch đồng đội và giải thưởng Fairplay.