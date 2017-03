Ánh Viên cán đích cuối cự ly 400m tự do nữ

Tham dự đấu loại nội dung bơi 400m tự do nữ, có tổng cộng 32 VĐV tranh tài chia thành 4 lượt đấu. Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên thi đấu đợt bơi loại thứ 2 trên đường bơi số 1 – vị trí không được xem là hạt giống.





Ánh Viên xác định thi đấu 400 m tự do như một đợt cọ xát.

Ở 200 m đầu, Ánh Viên duy trì được vị trí thứ 5 sau các VĐV hạt giống. Tuy nhiên ở 200 m còn lại, kình ngư người Cần Thơ đã tụt lại khá xa và về cuối bảng.





Thành tích vòng loại, đợt bơi thứ hai cự ly 400 m tự do của Ánh Viên

Với thành tích 4’16”32 sau vòng đấu loại, Ánh Viên còn kém xa kỷ lục SEA Games 4’08”66 của chính mình. Thành tích tốt nhất Ánh Viên có được ở cự ly này là 4’07”96 do cô thiết lập tại giải bơi Arena Pro Swim Series – Indianapolis (Mỹ).

Kình ngư Việt Nam chỉ xếp hạng 26/32 chung cuộc và không giành quyền trong số 8 VĐV lọt vào chung kết.

Kết quả vòng loại nội dung này, kình ngư Mỹ - Ledecky Kathleen giành vị trí số 1 vòng loại và thiết lập kỷ lục Olympic mới 3’58”71, bỏ xa người về nhì Carlin Jazz (Anh) 4”12.





Ánh Viên xếp hạng 26/32 VĐV dự tranh vòng loại 400 m tự do nữ.

Tại Olympic Rio, Ánh Viên còn tranh tài thêm hai nội dung 200 m tự do và 200 m hỗn hợp.

Trước đó ở nội dung 200 m tự do nam, kình ngư Hoàng Quý Phước cán đích vị thứ 7 đạt thành tích 1’50”39 tại vòng đấu loại. Thành tích này còn kém xa kỷ lục do chính anh thiết lập 1’48”96 tại SEA Games 2015. Tại Rio 2016, Hoàng Quý Phước tham dự duy nhất cự ly 200 m tự do nam với tư cách VĐV nhận suất đặc cách.

Trong ngày thi thứ hai môn rowing, trận thi đấu vòng loại đôi nữ mái chèo đôi hạng nhẹ của hai tay chèo Tạ Thanh Huyền – Hồ Thị Lý đã bị hoãn do gió quá lớn.