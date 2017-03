Ánh Viên đoạt 20 HC, phá 14 kỷ lục tại Đại hội toàn quốc 2014

Trong ngày thi đấu cuối cùng (15/12), Ánh Viên tiếp tục làm dậy sóng đường bơi xanh Đại hội diễn ra tại bể bơi thành phố Nam Định.

Trong năm nội dung cá nhân cuối cùng, cô gái vàng của bơi lội Việt Nam tiếp tục thể hiện sự thống trị tuyệt đối ở đường bơi, khi giành 18 HC vàng và hai HC bạc ở các nội dung cá nhân và tập thể. Bảng thành tích của ngôi sao trẻ này càng ấn tượng với ba kỷ lục quốc gia và 11 kỷ lục Đại hội được thiết lập qua năm ngày thi đấu.

Ánh Viên lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 17 HC vàng cá nhân, một HC vàng đồng đội tại Đại hội. Ảnh:Đức Đồng.

Nội dung 200 mét ếch, Ánh Viên đoạt HC vàng với thời gian hai phút 35 giây 97.

Chung kết 800 mét nữ, cô cán đích đầu tiên với thời gian tám phút 54 giây 34 lập kỷ lục Đại hội. Tiếp đến cự ly 50 mét tự do, kình ngư sinh năm 1996 phá kỷ lục quốc gia với thời gian 26 giây 70.

Hai nội dung chung kết cuối cùng 200 mét bướm và 400 mét hỗn hợp, Ánh Viên cũng đoạt hai HC vàng cùng việc thiết lập hai kỷ lục Đại hội. Ngoài ra, kình ngư quê Cần Thơ còn đoạt một HC vàng đồng đội tiếp sức 4x100 mét hỗn hợp và hai HC bạc (4x100 mét tự do và 4x200 mét tự do).

Trước đó, nhà vô địch Olympic trẻ thế giới 2014 đã đoạt tổng cộng 12 HC vàng ở các nội dung 50 mét ếch, 200 mét ngửa, 200 mét hỗn hợp, 50 mét bướm, 100 mét tự do, 100 mét ếch, 400 mét tự do, 100 mét ngửa, 100 mét bướm, 1.500 mét tự do, 50 mét ngửa, 200 mét tự do.

Giành trọn vẹn 17 bộ HC vàng ở nội dung cá nhân, một nội dung đồng đội, Ánh Viên góp sức giúp cho đoàn Quân đội vượt qua TP HCM và Đà Nẵng để chiếm ngôi nhất toàn đoàn môn bơi với tổng cộng 18 HC vàng, bốn HC bạc, hai HC đồng.

Kết thúc môn bơi đã có 16 kỷ lục Đại hội và bảy kỷ lục quốc gia mới được thiết lập.

Theo Anh Tuấn (VNE)