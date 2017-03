Ánh Viên giành chiến thắng vòng loại, phá sâu kỷ lục SEA Games

Kình ngư Ánh Viên chiến thắng đợt bơi vòng loại nhưng cô không lọt vào chung kết.

Sau hiệu lệnh xuất phát, Ánh Viên bất ngờ vọt lên dẫn đầu 50 m bơi bướm. Nhưng khi quay đầu Ánh Viên bị rớt xuống vị trí thứ hai.

Cuộc so kè quyết liệt tập trung vào bốn kình ngư Ánh Viên, Pickrem Sydney (Canada), Gunes Zeynep (Thổ Nhĩ Kỳ) và Maranhao Joanna (Brazil). Cả bốn VĐV liên tục có những cuộc bứt tốp để thay đổi vị trí.



Ánh Viên tạo thành tích ấn tượng khi rút ngắn kỷ lục SEA Games xuống sáu giây.

Kết thúc 200 m đầu, Ánh Viên trở lại ngôi đầu và tạo được khoảng cách 1”50 so với Marahao Joanna. Nhưng ở lượt bơi 100 m ngửa, Ánh Viên tụt xuống vị trí thứ hai sau Gunes với khoảng cách sít sao 0,01% giây. Và với 100 m tự do cuối cùng, kình ngư Ánh Viên đạt thành tích 4’36”85 xuất sắc vượt qua Pickrem, Marahao, giành chiến thắng đợt bơi vòng loại thứ ba.



Danh sách tám VĐV vào vòng chung kết không có tên Ánh Viên.

Tuy nhiên, với việc xếp hạng 9 chung cuộc vòng loại, kém 31% giây so với VĐV hạng 8 - Overholt Emily (Canada), Ánh Viên không lọt vào tốp tám VĐV giành quyền thi đấu đợt bơi chung kết.

Phát biểu sau đợt thi, Ánh Viên tỏ ra tiếc nuối bởi cô không thể rút ngắn thêm một giây nữa như chỉ tiêu đã đề ra. Mặc dù không lọt vào đợt bơi tranh huy chương nhưng Ánh Viên đã cải thiện 14 giây so với Olympic 2012, rút ngắn được sáu giây so với kỷ lục SEA Games, hai giây so với kỷ lục mới nhất do chính cô thiết lập tại giải vô địch thế giới ở Kazan.

Cũng trong ngày thi đấu 6-8, võ sĩ judo Văn Ngọc Tú (-48 kg) phải dừng bước sau thất bại trước HCĐ thế giới - Jeong Bokyeong (Hàn Quốc) tỉ số 1-2 ở vòng 2. Trước đó tại vòng 1/32, Ngọc Tú vượt qua Moscatt (Ý) nhờ thi đấu năng nổ hơn đối thủ.

Ở nội dung đấu kiếm ba cạnh nữ, kiếm thủ Nguyễn Thị Như Hoa cũng chia tay Olympic sau thất bại 7-15 trước Mallo Auriane (Pháp).

Xem thêm: Nghẹt thở xem xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đoạt HCV, phá kỷ lục Olympic