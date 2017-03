Ánh Viên lập sáu kỷ lục ở giải bơi trẻ Đông Nam Á

Từ ngày 6 đến 8/6, giải bơi vô địch trẻ các lứa tuổi Đông Nam Á lần thứ 38 diễn ra tại Singapore thu hút những vận động viên trẻ tài năng nhất khu vực. Đội tuyển bơi trẻ Việt Nam tham gia tranh tài gồm những gương mặt từng tạo dấu ấn ở SEA Games 27 như Nguyễn Thị Ánh Viên, Lâm Quang Nhật hay Trần Duy Khôi.

Tại giải năm ngoái, Ánh Viên từng giành 11 HC vàng cá nhân, một HC vàng đồng đội cùng tám kỷ lục. Trở về sau chuyến tập huấn tại Mỹ, vận động viên quê Cần Thơ tự tin sẽ bảo vệ thành công vị trí số một tại giải năm nay.

Trong hai ngày thi đầu tiên, Ánh Viên tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng dưới làn bơi xanh ở Singapore. Dù gặp phải những đối thủ khó chịu như Siem Hui Yap (Malaysia), Nur Marina (Singapore), nữ kình ngư của Việt Nam tỏ ra tự tin và chứng tỏ mình không có đối thủ ở đường bơi lứa tuổi 16-18 tuổi nữ.

Cô đoạt sáu HC vàng các cự ly 400m tự do, 100m ngửa, 200m hỗn hợp, 200m tự do, 200m ngửa và 400m hỗn hợp. Đặc biệt ở cự ly sở trường 400m hỗn hợp, Ánh Viên về đích với thời gian 4 phút 48 giây 35 và vượt gần bảy giây so với kỷ lục cũ 4 phút 53 giây 81 do chính mình lập ra năm ngoái.

Tuy nhiên, Ánh Viên đã không thành công như mong đợi ở các cự ly ngắn, khi giành hai HC bạc ở cự ly 50m tự do và 100m bướm.

Nữ "kình ngư" Nguyễn Thị Ánh Viên đã phá 6 kỷ lục cùng 6 HC vàng tại giải bơi vô địch trẻ các lứa tuổi ĐNA đang diễn ra tại Singapore. Ảnh: Đức Đồng.

Ở nội dung của nam, Trần Duy Khôi tỏ ra thiếu may mắn trong hai ngày đầu tiên. Dù nỗ lực bứt phá, anh cũng chỉ đoạt được bốn HC bạc ở đường bơi dành cho lứa tuổi từ 16 đến 18. Hai cự ly 200m và 400m hỗn hợp, Duy Khôi phá kỷ lục của giải nhưng vẫn không đọ lại được đối thủ người Thái Lan Jiarapong Sangkhawat.

Lâm Quang Nhật - người từng đạt HC vàng SEA Games 27 nội dung 1.500 m tự do - cũng thi đấu không thành công. Tham dự ở lứa 16-18 tuổi nam, anh phá kỷ lục nội dung 400m tự do nhưng chỉ đạt HC đồng với thời gian 4 phút 01 giây 33.

Tài năng trẻ Trần Thị Hồng Cẩm cũng gây tiếng vang ở đường bơi dưới 13 tuổi nữ với hai HC vàng 200m và 400m tự do nữ. Nữ vận động viên Nguyễn Diệp Phương Trâm cũng đạt hai HC vàng cự ly 100m bướm và 200m hỗn hợp lứa tuổi dưới 13 tuổi. Đáng chú ý ở nội dung 100m bướm, Phương Trâm phá kỷ lục giải với thành tích 1 phút 03 giây 40.

Qua hai ngày đầu tiên giải bơi trẻ Đông Nam Á, tuyển bơi trẻ Việt Nam đã có 10 HC vàng cùng 10 kỷ lục mới. Giải hứa hẹn sẽ còn diễn ra quyết liệt, hấp dẫn trong ngày thi đấu cuối cùng 8/6.

Theo Đông Anh (VNE)